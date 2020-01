Schwitten. Elisabeth Krabus, Inhaberin des Traditions-Imbiss’ „Spachtelhütte“ in Schwitten, verlängert. Die neuen Besitzer können erst später anfangen.

Spachtelhütte in Schwitten: Die Neuen starten erst später

Eigentlich sollten die Nachfolger längst in den Startlöchern stehen. Doch derzeit betreibt Elisabeth Krabus ihren Traditions-Imbiss „Spachtelhütte“ noch weiter.

Über die Internet-Plattform Ebay Kleinanzeigen hatte Elisabeth Krabus im vergangenen Jahr jemanden gesucht, der ihre „Spachtelhütte“, die sie viele Jahre gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann betrieben hatte, nach fast 40 Jahren übernehmen würde. Wenige Wochen später standen die Nachfolger – ein Ehepaar – fest, die Übergabe sollte eigentlich zum Jahreswechsel stattfinden.

Doch die neuen Eigentümer können nun doch erst einige Monate später starten, da die beiden derzeit noch in Festanstellung sind. Stammkunden hätten schon gewitzelt: „Das ist ja wie beim Nordwall-Center – mal kommt was, dann wieder nicht.“ Aber, so bekräftigt Elisabeth Krabus: „Mitte Juni starten die beiden definitiv.“

Montags ist ab sofort Ruhetag

Eigentlich wollte Elisabeth Krabus ja bereits zum Jahreswechsel mehr Freizeit und weniger Verpflichtungen haben, aber für ihre Stammkunden mache sie natürlich noch weiter, bis „die Neuen“ starten. Ihr Sohn verpflichtete sie aber nun immerhin, zumindest montags einen Ruhetag einzulegen.

„Pfingstsamstag, also Ende Mai, habe ich definitiv meinen letzten Arbeitstag hier“, sagt Elisabeth Krabus. Die neuen Eigentümer würden dann, so berichtet die Mendenerin, den Imbiss ein bisschen umbauen und gut zwei Wochen später in der dritten Juni-Woche öffnen. Dann, und darauf freut sich Elisabeth Krabus schon riesig, kann sie ihre endlich ihre Freizeit ohne terminliche Zwänge genießen.