SPD Menden für Gratis-Ausgabe von Hygieneartikeln für Frauen

Menden. Gratis-Ausgabe an Automaten: Hygieneartikel für Frauen und Mädchen sollen jederzeit verfügbar sein, fordert der Ortsverein der Mendener SPD.

Die kostenlose Ausgabe von Hygieneartikeln für Frauen aus Automaten im Mendener Stadtgebiet hat der SPD-Ortsverein Menden jetzt bei der Stadt beantragt. Die Automaten sollen an weiterführenden Schulen, im Rathaus sowie in öffentlichen städtischen Gebäuden angebracht werden. Die Ausgabe soll aus hygienischen und vandalismussicheren Spendern erfolgen.

Akuter Bedarf tritt ohne Vorwarnung ein – und führt zu Einschränkung und Scham

Zur Begründung führen die Sozialdemokraten an, dass „die Periode keine Rücksicht auf den Zeitpunkt oder die Lebenssituation nimmt und sich weder beeinflussen noch regulieren lasse. Daher geschehe es nicht selten, dass Mädchen und Frauen plötzlich und unerwartet in die Situation kommen, akut Damenhygieneartikel zu benötigen. „Daraus resultieren Situationen, in denen Mädchen und Frauen massiv eingeschränkt werden und mit Scham reagieren“, erklärt die Mendener SPD.

Zeichen für Gleichberechtigung und gegen die „Periodenarmut“

Mit den Gratis-Artikeln sei es auch möglich, ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe von Mädchen und Frauen zu setzen. Zudem wirke man der sogenannten Periodenarmut entgegen, da im aktuellen Regelsatz des Arbeitslosengeldes II (Hartz IV) nur 17,02 Euro für Gesundheits-und Pflegeartikel zur Verfügung stehen. „Diese knapp bemessenen Mittel führen häufig dazu, dass Mädchen und Frauen Stoffreste oder Toilettenpapier anstelle von Binden und Tampons verwenden“, wissn die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten.

Mendener SPD: Andere Länder in Europa machen es längst vor

Daraus wiederum entstünden psychische, soziale und gesundheitliche Probleme. Länder wie Schottland, Neuseeland und Frankreich stellten bereits an öffentlichen Orten Damenhygieneartikel kostenlos zur Verfügung. „Wir sind der Überzeugung, dass die Stadt Menden diesem Beispiel folgen soll.“