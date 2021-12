In anderen Städten gibt es bereits ein Jugendcafé. Dieses Foto entstand im Jugendcafé in Kamp-Lintfort.

Menden. Der SPD Ortsverein Menden beantragt ein Jugendcafé für Schüler zwischen Schule und Heimfahrt in der Innenstadt. Das sind die Argumente.

Zwischen den Bushaltestellen Bahnhof und Nordwall soll es liegen: ein neues Jugendcafé für Schüler. Das fordert der SPD Ortsverein Menden in einem Bürgerantrag, unterzeichnet von Vorsitzendem Mirko Kruschinski und Schriftführer Ingo Günnewicht. Dafür soll die Stadt ein Ladenlokal in der Mendener Innenstadt anmieten. +++ Umbau Zentrum Menden: Jugendtreff zieht in Ex-Reformhaus +++

Darin heißt es: „Der SPD Ortsverein bittet um die Neuschaffung einer Begegnungsstätte für Schüler zwischen der Schule und der Heimfahrt. Dieses Jugendcafé sollte zwischen den hauptsächlich frequentierten Bushaltestellen Bahnhof und Nordwall liegen.“ Gerade in der kalten Jahreszeit müssten Schülerinnen und Schüler oft bis zu einer Stunde im Regen und Kälte auf den Bus warten. Oft suchten Schülergruppen in Dönerbuden oder ähnlichen Läden eine Zuflucht, um dort bei Fastfood und Softdrinks die Hausaufgaben zu beginnen, so die SPD. +++ Treff Lendringsen: Herzenswunsch, dass Pandemie zu Ende ist +++

Jugendberatungsstelle in Menden mit niederschwelligem Angebot

Und weiter heißt es: „Wir regen an, ein Ladenlokal in der Innenstadt in besagter Nähe zu den Bushaltestellen anzumieten, um den Kindern und Jugendlichen nicht nur einen trockenen Ort zu bieten, sondern tatsächlich auch eine Jugendberatungsstelle mit niederschwelligen Angeboten und geschulten Mitarbeitern. Das Ladenlokal soll ein Anlaufpunkt für Jugendliche unserer Stadt sein, um sich zu informieren, beraten oder helfen zu lassen. Vorstellbar wäre eine Besetzung mit den bekannten Schulsozialarbeitern, die im Wechsel dort ihren Dienst tätigen könnten. Ein schöner Synergieeffekt um Beratung auch außerhalb von Schulmauern erlebbar zu machen. Ein ähnliches Projekt gibt es bereits in der Stadt Arnsberg, die sicherlich mit Rat und Tat bei der Umsetzung des Projektes in Menden zur Seite stehen würde.“

