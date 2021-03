SPD-Ortverein Menden: Informationen in „leichter Sprache“

Menden. Die Stadtverwaltung Menden soll öffentliche Informationen auch in „leichter Sprache“ zur Verfügung stellen. Das beantragt der SPD-Ortsverein.

Die Stadt soll öffentliche Informationen in Zukunft auch in so genannter „leichter Sprache“ zur Verfügung stellen. Das fordert der Mendener SPD-Ortsverein. In einem entsprechenden Antrag an Bürgermeister Dr. Roland Schröder heißt es, dass die Stadtverwaltung einer Stelle dauerhaft diese Aufgabe zuweisen soll.

Durch „leichte Sprache“ aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen

Leichte Sprache helfe Menschen mit kognitiver Einschränkung, geringen Deutschkenntnissen und manchmal auch älteren Menschen, städtische Informationen zu erhalten und letzten Endes selbstständiger, selbstbewusster und aktiver am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, begründen Vorsitzender Mirko Kruschinski und Schriftführer Ingo Günnewicht den Antrag.

Gute Anfänge weiterführen

Auch in Menden habe es schon Bemühungen gegeben, Sprache und Informationen barrierefrei zu gestalten. „Diese guten Anfänge sollten weitergeführt und die Angebote ausgeweitet werden“, heißt es in dem SPD-Antrag. Zur besseren und effektiveren Fortentwicklung sollte deshalb der gesamte Bereich „leichte Sprache“ einer Stelle der Verwaltung fest zugeordnet werden.

