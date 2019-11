Die Mendener CDU beendet vorläufig jede Zusammenarbeit mit der SPD im Stadtrat. „Es wird mit der Kruschinski-SPD keine strategische Kooperation mehr geben“, hieß es am Donnerstag gegenüber WP. Zuletzt hatten beide Fraktionen in der Bürgerhaus-Frage im April eng zusammengearbeitet und die Ratsmehrheit für die Abriss-Planung gebildet. Die wurde erst vom Bürgerbegehren wieder gekippt.

Die Empörung der Union richtet sich indes allein gegen den Ortsvereins-Vorsitzenden Mirko Kruschinski. Er soll den Fraktionschef der CDU, Bernd Haldorn, während einer Sitzungsunterbrechung am Dienstag im Stadtrat im Zwiegespräch unflätig beleidigt haben. Tags darauf sorgte Kruschinski im Unterausschuss für Jugendhilfe für einen Eklat: Er stand auf und verließ den Saal, als der Ausschussvorsitzende Haldorn den SPD-Antrag auf Neubau einer Kita am Lendringser Walzweg nicht auf die Tagesordnung nehmen wollte. Das Gremium war damit beschlussunfähig. Es sollte Vorarbeiten für den Jugendhilfeausschuss erledigen. Der tagte nur wenige Minuten später, um den Ausbau der Tagesbetreuung zu diskutieren.

Haldorn hörte die Beleidigung nicht

Zu dem, was Kruschinski im Rat während der Pause genau gesagt hat, gibt es unterschiedliche Angaben. Haldorn selbst erklärte auf WP-Nachfrage, er habe davon schon akustisch nichts verstanden. Doch in einer weiteren Unterbrechung ging Kruschinski nochmals zum CDU-Fraktionschef und bat ihn um Entschuldigung für seine Wortwahl. Auch der WP sagte Kruschinski, er habe bei seiner Wortwahl „neben der Spur gelegen“. Die daraus erwachsene Aufkündigung der Zusammenarbeit sehe er allerdings gelassen: Abgesehen vom Bürgerhaus habe es keine enge Kooperation der beiden Fraktionen gegeben.

Bernd Haldorn äußerte sich unterdessen weder in der Ratssitzung noch danach zu diesem Vorfall. Der WP sagte er auf Anfrage am Donnerstag: „Das Ganze bringt mich nicht in Wallung. Für so einen Kindergeburtstag ist mir meine Zeit zu schade.“

Spitze über Versicherungskaufleute

Zu der Entgleisung war es gekommen, nachdem Kruschinski in der Ratssitzung erklärt hatte: „Wo CDU und Grüne zusammenglucken, muss man vorsichtig sein.“ Haldorn entgegnete: „Vor Versicherungskaufleuten brauche ich Sie ja nicht zu warnen.“ Aus Kruschinskis Sicht hatte der CDU-Sprecher damit eine rote Linie überschritten, weil Haldorn den Beruf des politischen Gegenübers und damit Privates in die öffentliche Debatte eingebracht habe. Spitzen gegen eine Partei seien etwas anderes als persönliche Angriffe gegen Ratsmitglieder oder deren Berufsstand. Darauf habe er reagiert und sich dabei zu einem Schimpfwort hinreißen lassen.

Sein Verhalten am nächsten Tag habe allerdings mit der Ratssitzung nichts mehr zu tun gehabt, sagte Kruschinski. Der SPD sei vielmehr der Kita-Neubau in Lendringsen extrem wichtig. Dass er im Unterausschuss nicht vorberaten werden sollte, weil er vom SPD-Ortsverein und nicht von der Fraktion gestellt worden war, sei aus seiner Sicht rechtlich unhaltbar gewesen. Und: Haldorn habe stattdessen einen eigenen Fraktionsantrag forciert. „Das hat natürlich ein Geschmäckle.“

Dagegen habe er mit dem Verlassen des Raumes protestiert, zumal er als Ratsherr auch Anträge zur Tagesordnung stellen dürfe. Eine Rolle habe auch gespielt, dass die CDU kürzlich schon einmal einen SPD-Antrag nicht zur Diskussion zuließ, als es um eine Schul-Dependance für Lendringsen ging.

Kruschinski: Zeit verloren

Den Vorwurf, die SPD ausbooten zu wollen, hatte Haldorn bereits in der anschließenden Ausschusssitzung zurückgewiesen: „Ich habe keinen Einfluss auf die Tagesordnung genommen.“ Der WP sagte er, dass eine so bedeutsame Beratung wie die zum Neubau einer städtischen Kita auch laut Sebastian Schmidt (CDU) und Monika Adolph (FDP) nicht in den Unterausschuss, sondern ins Hauptgremium gehörte, den KJHA.

Dorthin sei der Antrag auch vom Hauptausschuss verwiesen worden, dort wurde er besprochen – „unmittelbar nach der Unterausschuss-Sitzung, also eine halbe Stunde später.“ Die Differenzierung zwischen Bürger- und Ratsantrag habe im übrigen Grünen-Ratsherr Peter Köhler vorgenommen. Kruschinski sieht in dem Verfahren eine Verzögerung der Planung für den Kindergarten. Stattdessen werde nun wieder geprüft. „Dadurch verlieren wir unheimlich viel Zeit.“