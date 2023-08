Alisa Chuprasert betreibt die Kneipe "Am Turm" in Menden.

Ohne Tinder, Lovoo und Co. Speed Dating in Mendener Kneipe – das steckt dahinter

Menden. Alisa Chuprasert ist eine junge Gastronomin aus Menden und setzt auf ungewöhnliche Events, um vor allem junge Menschen in die Kneipe zu locken.

Stickig, dunkel und irgendwie veraltet? Auf jeden Fall irgendwie nicht sonderlich sexy. So oder so ähnlich ist das Bild, das viele junge Menschen von traditionellen Kneipen haben. Doch die Mendener Gastronomin Alisa Chuprasert (34) schafft es, ihre Gastronomie Am Turm mit jungem Leben zu füllen – entgegen aller Vorurteile. Ihre neuste Idee: Speed Dating in der Kneipe.

So viel vorweg: Alisa Chuprasert ist glücklich vergeben. Dating steht bei ihr also nicht auf der Tagesordnung. Eigentlich. Denn bald soll ihre Kneipe am Westwall an zwei Abenden ganz im Zeichen des Kennenlernens stehen. Aufgeregt ist sie jetzt schon. Und gespannt, wie es wird. Seit zehn Jahren betreibt die 34-Jährige die Kneipe und hat sich mittlerweile treue Stammgäste erarbeitet. Überwiegend in ihrem Alter oder jünger, sagt sie. Um im Gespräch zu bleiben, müsse sich die Gastronomie immer wieder neue Dinge einfallen lassen. So gibt es bei Alisa Chuprasert eben den Klassikern wie einer wöchentlichen Cocktail Happy-Hour auch regelmäßig Bingoabende, die boomen, oder Karaoke-Events, bei denen die Gäste sich die Seele aus dem Leib singen. Und jetzt also Speed Dating.

Die Gastronomie "Am Turm" in Menden ist vor allem bei jüngeren Menschen beliebt. Foto: Jennifer Wirth / WP

Dating im echten Leben statt mit Tinder an der Theke

„Die Idee kam eigentlich durch Gäste von uns. Wir haben viele junge, nette Gäste hier und einige sind Single“, sagt Alisa Chuprasert. Aus Spaß habe man vorgeschlagen, mal einen Dating-Abend zu veranstalten. „Tinder haben hier viele Stammgäste“, sagt Alisa Chuprasert über die bekannte Dating-App und ergänzt grinsend: „Ich wische dann auch mal für die.“ Über das „Wischen“ entscheiden die App-Nutzer, ob sie jemanden interessant finden oder nicht. Finden sich beide gut, ist es ein sogenanntes Match. Ein Mann habe dadurch auch mal ein Date gehabt, sagt sie. Daraus sei aber nichts Ernstes geworden. Dating via Apps wie Tinder, Lovoo und Co. sei eben nicht dasselbe wie ein Treffen im echten Leben. Lange hat Alisa Chuprasert mit sich gehadert und es mit ihren Mitarbeiterinnen besprochen. Jetzt will sie es einfach mal probieren – im September geht es los.

In der Kneipe will sie alles romantisch schmücken. Auf Amor-Kostüme mit Flügeln und Pfeilen will sie allerdings verzichten. Alle sollen sich wohlfühlen. Platz gibt es für 14 Männer und 14 Frauen, mindestens sieben „Paare“ braucht es allerdings. „Ich habe es mir so vorgestellt, dass die Frauen sitzen bleiben und die Männer wechseln durch“, sagt die 34-Jährige. Sie selbst will den Abend moderieren – mit ein, zwei Sektchen vorab gegen die Nervosität. Alisa Chuprasert lacht. Alles ist eben Neuland, die Neugierde sei aber nicht nur bei ihr groß. Viele hätten sich bereits erkundigt, einige haben sich schon angemeldet. Damit die Gesprächsthemen beim Speed Dating nicht aussehen, wollen Alisa Chuprasert und ihr Team vorab einige Zettel mit potenziellen Fragen gestalten.

Wirtin spielt die Vermittlerin – und findet via Kärtchen das perfekte Match

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekommt an dem Abend ein Namensschild und ein personalisiertes Kärtchen mit den Namen aller Teilnehmenden. Hier kann jeder Kreuze machen bei den Personen, mit denen sie sich gut verstanden haben. Alisa Chuprasert wird dann im Nachgang die Karten vergleichen und quasi den Job der App übernehmen: Sie teilt den Teilnehmenden mit, ob es ein Match gab und gibt die jeweiligen Kontaktdaten weiter. Was die einzelnen Personen daraus machen, bleibt ihnen überlassen. „Ich hoffe, da finden sich Menschen. Das würde mich echt freuen“, sagt Alisa Chuprasert. Selbst wenn es nicht die große Liebe sei, auch neue Freundschaften könnten so entstehen.

Die Dating-Termine: Am 21. September geht es um 19 Uhr los mit der ersten Gruppe der 24- bis 34-Jährigen. Am 19. Oktober geht es weiter mit den 30- bis 45-Jährigen. Teilnahmegebühr: 10 Euro. Anmeldungen nimmt Alisa Chuprasert via Mail entgegen unter amturm-menden@gmx.de. Wichtige Daten für die Anmeldung: Name, Alter, Kontaktdaten. Alle sind willkommen.

