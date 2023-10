St. Vincenz: Krankenhaus-Förderverein stellt sich neu auf

Menden. „Machen statt meckern“ lautet die Devise: Der Förderverein des St.-Vincenz-Krankenhaus stellt sich neu auf. Daniel Müller neuer Vorsitzender.

Daniel Müller ist der neue Vorsitzende des Fördervereins des St.-Vincenz-Krankenhauses. Bei der Mitgliederversammlung, zu der der Vorstand des Fördervereins eingeladen hatte, standen wichtige Veränderungen an. Denn der bisherige Vereinsvorsitzende Bernd Reichelt ist in den hohen Norden gezogen und hat den Vorsitz im Verein aufgegeben. Sein Vertreter Thomas Kipper verkürzte die schwierige Phase der Neuorientierung auf den Satz: „Es stand auf der Kippe.“

Förderverein will Dinge zum Besseren verändern

Mit der Unterstützung von Schriftführerin Katrin Jäger fand er Daniel Müller für den Vorsitz, Lothar Linnhoff als Schatzmeister, Martin Wächter als Rechnungsprüfer, Karin Drolshagen für die Pressearbeit. Nina Schaefer wird als Beirat aktiv. Thomas Kipper und Katrin Jäger wurden in ihren Ämtern bestätigt.

+++ Auch interessant: Kirchengemeinde in Menden verzichtet auf Adventskranz +++

Engelbert Sauer machte mit seiner Feststellung, über das Mendener Krankenhaus werde zu viel Negatives erzählt, unmittelbar deutlich, worauf es dem Förderverein ankommt. Er will Dinge zum Besseren verändern – für die Patienten, die Besucher und nicht zuletzt für das gesamte Personal. Das will der Vorstand mit neuen Ideen und ehrenamtlichem Engagement vorantreiben. „Es stehen viele Veränderungen an, und ich möchte ausdrücklich jeden ermuntern, sich bei uns zu melden.

+++ Auch interessant: Dr. Kathrin Opitz ist neue Oberärztin für Wirbelsäulenchirurgie am St.-Vincenz-Krankenhaus +++

Neuer Internetauftritt und neuer Flyer

Machen statt meckern steht an“, sprach Thomas Kipper nicht nur die Mitglieder des Vereins an. Dieser Aufruf richte sich an alle, denen der Wert eines Krankenhauses vor Ort bewusst ist. Ein neuer Internetauftritt, ein neuer Flyer sind die ersten Aufgaben. Gleichzeitig laufen zahlreiche Überlegungen, mit welchen Aktionen der Förderverein sich im Bewusstsein der Bevölkerung verankern kann.

+++ Auch interessant: Sparkassen-Vorstand zwischen DJ Oetzi und Fusion +++

Klinikmanager Oliver Niggemann und Pflegedirektor Thomas Mende freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit. Die Gefahr, dass das Mendener Krankenhaus aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden könnte, bleibe bestehen, solange von der Politik nicht entsprechende Weichen gestellt werden, so der Förderverein.

Kontakt zu Daniel Müller: foerderverein-vincenz@kkimk.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden