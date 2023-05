Stadt Menden lädt ein: „Ein Stück Bürgerhaus für alle“

Menden. Um für die Genossenschaft als Betreibermodell zu werben, lädt die Stadt Menden am Dienstag, 9. Mai, in den Spiegelsaal der Wilhelmshöhe ein.

Damit das Bürgerhaus in der Mendener Innenstadt seinem Namen und auch dem Anspruch gerecht wird, soll eine Genossenschaft gegründet werden (die WP berichtete). Erste Bürgerinnen und Bürger haben bereits ihr Interesse bekundet und eine Absichtserklärung unterschrieben. Wer ebenfalls Interesse am Betreibermodell hat, sich vielleicht noch unsicher ist oder Fragen hat, sollte unbedingt am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr in den kleinen Saal der Wilhelmshöhe am Schwitter Weg 29 kommen. Dann findet die nächste Info-Veranstaltung zum Bürgerhaus und zur geplanten Genossenschaft statt.

Expertinnen und Experten wollen den Interessenten Rede und Antwort stehen

Neben der Stabsstelle Bürgerengagement der Stadtverwaltung werden an der Veranstaltung auch die begleitende Agentur „Startklar“ und der Vertreter einer bereits bestehenden Genossenschaft aus Dortmund-Dorstfeld teilnehmen. Interessierte können so Informationen und Erfahrungen aus erster Hand erhalten und ihre Fragen zu dieser Form des Betreibermodells stellen.

Bürgermeister Roland Schröder: „Das wird die Heimat des Ehrenamtes“

Der Betrieb des Bürgerhauses ist für Bürgermeister Roland Schröder ein wichtiges Projekt der Mendener Stadtentwicklung: „Das Haus wird Heimat des Mendener Ehrenamts und ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Vereine und Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, denen das Ehrenamt in unserer Stadt sehr wichtig ist,.“ Das Bürgerhaus in der Innenstadt solle das „soziale Herz“ der Stadt werden.

Personen und Vereine als Genossenschafter gleichermaßen willkommen

Auf 1000 Quadratmetern soll eine eine inklusive, generationenübergreifende und interkulturelle Begegnungsstätte entstehen, die alle Bürgerinnen und Bürger nutzen können und sollen. Bei der Genossenschaft als Betreibermodell können Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine Anteile kaufen.Durch die Mitgliedschaft haben sie unter anderem Stimmrecht in der Genossenschaftsversammlung und so ein Mitspracherecht bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Bürgerhauses. Weitere Infos im Netz finden Sie hier.

