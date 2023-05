Stadt Menden und WSG laden zum Zentrenspaziergang ein

Menden. Stadt Menden und Wirtschaftsförderung laden zu einem Zentrenspaziergang in der Mendener Innenstadt ein. Es geht vor allem um Ideen der Bürger.

Die Stadt Menden hat es sich gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung (WSG) zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der Förderbewilligung „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ die Mendener Innenstadt und das Nebenzentrum Lendringsen in ihrer Attraktivität und Vielfalt zu stärken. Im Jahr 2023 soll es insbesondere um die Beteiligung und Information der Bevölkerung sowie die Erstellung des Konzeptes gehen. +++ Lesen Sie auch: Wie die Wirtschaftsförderung Menden umgekrempelt hat +++

Information über städtebauliche Themen in Menden

Dafür benötig die WSG die Unterstützung der Bürger und die Teilnahme am Zentrenspaziergang. Beim Zentrenspaziergang für die Innenstadt soll über aktuelle städtebauliche Themen informiert, auf die Vermietungen des Zentrenmanagements aufmerksam gemacht und vor allem Ideen gesammelt werden. Hierzu lädt die WSG zum Zentrenspaziergang am Dienstag, 6. Juni, zwischen 17 und 18.30 Uhr ein. Start ist am Büro des Zentrenmanagements, Hauptstraße 58. Witterungstaugliche Bekleidung ist daher notwendig; die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Weitere Infos bei Heike Schulz unter 02373 903-1606 oder h.schulz@menden.de und bei Sascha Diemer ( unter +49 159 050 99 801 oders.diemer@wsg-menden.de. Anmeldung bis 5. Juni unter www.wsg-menden.de

