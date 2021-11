Stadt Menden warnt vor falschem Anrufer vom Ordnungsamt

Menden. Falscher Ordungsamts-Mitarbeiter meldet sich in Menden am Telefon mit Forderungen – sogar das Ordnungsamt selbst hat er schon angerufen.

Beim Ordnungsamt der Stadt Menden sind am Mittwoch mehrere Hinweise über Anrufe eines falschen Mitarbeiters des Ordnungsamtes der Stadt Menden und der Gemeinde Wickede eingegangen, der offenbar Forderungen stellt. Zudem hat sich der vermeintliche „Kollege“ sogar selbst mit unterdrückter Telefonnummer beim Ordnungsamt gemeldet. Das Ordnungsamt der Stadt Menden warnt ausdrücklich vor diesem oder ähnlichen Anrufern.

Das echte Ordnungsamt ruft niemals wegen Bescheiden oder Forderungen an

Wie Pressesprecher Johanne Ehrlich klarstellt, rufen Beschäftigte des Ordnungsamtes oder der Stadtverwaltung „unter keinen Umständen mit unterdrückter Telefonnummer“ bei Bürgerinnen und Bürgern an. Offizielle Bescheide oder Forderungen werden ohnehin in keinem Fall telefonisch gestellt, sondern erfolgen schriftlich per Post. Ordnungsamts-Personal ist in der Regel an der Dienstkleidung und den Fahrzeugen zu erkennen, mit denen sie unterwegs sind. Zudem können sie sich ausweisen und tun dies in der Regel auch ungefragt.

Im Zweifel auflegen und den Polizeiruf 110 wählen

Daher lautet Ehrlichs dringende Appell: „Glauben Sie nicht alles, was Ihnen irgendjemand am Telefon sagt. Erscheint Ihnen ein Anruf als sonderbar, gehen Sie keinesfalls auf mögliche Forderungen ein. Legen Sie im Zweifel einfach auf und informieren die Polizei unter der 110.“

Bei Fragen kann man sich auch unter der Rufnummer 02373 903-1234 direkt ans Ordnungsamt wenden.

