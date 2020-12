Stadt Menden warnt vor falschen Energieberatern an Haustüren

Dreister geht’s kaum: Falsche Stadt-Mitarbeiter kllingeln an den Haustüren in Menden oder versuchen telefonisch, Beratungstermine zu vereinbaren, um in Wohnungen zu kommen.

Menden. Falsche Energieberater, die angeblich von der Stadtverwaltung Menden kommen, klingeln derzeit in Menden an Haustüren oder am Telefon.

Im Advent sind in Menden offenbar Betrüger unterwegs, die sich als städtische Mitarbeiter ausgeben und eine „Energieberatung“ anbieten. Nachdem dies dem Stadt-Pressesprecher Johannes Ehrlich zu Ohren gekommen ist, stellt er dazu ausdrücklich fest: „Die Stadtverwaltung bietet aktuell keine Energieberatung am Telefon oder an der Haustür an.“

Mehrere Hinweise am Montag lassen die echte Stadtverwaltung reagieren

Am Montag gingen bei der Stadtverwaltung gleich mehrere Hinweise ein, „die uns haben aufhorchen lassen“. Die mutmaßlichen Betrüger klingeln als vermeintliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung entweder klingeln sie an der Haustür oder sie rufen an, um einen Termin zu vereinbaren. Daher der dringende Hinweis: Die Stadtverwaltung Menden bietet aktuell nichts dergleichen an. Ehrlich: „Es sind auch keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Menden unterwegs, um solche Dienstleistungen anzubieten. Auch vereinbaren wir keine Termine für eine solche Beratung per Telefon.“

Bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummer misstrauisch bleiben

Der dringende Rat aus dem Rathaus: „Gehen Sie nicht auf derartige Angebote ein, lassen Sie niemand Fremdes in Ihre Wohnung! Bleiben Sie misstrauisch, vor allem bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummer. Sollte Ihnen ein Anruf seltsam vorkommen, legen Sie im Zweifel einfach auf.“

Betrugsversuche auf jeden Fall bei der Polizei anzeigen

In jedem Fall sollte anschließend die Polizei informiert werden, wo man solche Betrugsversuche zur Anzeige bringt. Und generell gilt: Städtische Mitarbeiter können sich in der Regel auch als solche ausweisen.