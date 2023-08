Stadt nennt alle Straßensperrungen bei möglicher Evakuierung

Erste Halteverbote sind schon da. Aber auch ganze Straßensperrungen und neue Sackgassen wird es am Freitagmorgen rund um den Papenbusch geben, falls in der Verdachtsfläche eine Weltkriegsbombe entschärft werden muss. Das entscheidet sich erst bei der Sondierung am Donnerstag.

Im Bereich Grüner Weg/Droste-Hülshoff-Straße/Bismarckstraße in Menden besteht bekanntlich der Verdacht, dass auf einem Grundstück ein Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Am kommenden Donnerstag, 31. August, wird das betroffene Grundstück sondiert. Erst im Laufe des Donnerstags kann als gesagt werden, ob die Umgebung für die Entschärfung am Freitag geräumt werden muss – und falls ja, in welchem Umfang. Wenn also am 1. September die Entschärfung eines Blindgängers stattfindet, dann muss das umliegende Gebiet, je nach Größe des Kampfmittels, in einem Radius von 250 oder sogar von 500 Metern evakuiert werden (die WP berichtete).

Damit ergeben sich auch zwei Möglichkeiten für die Straßensperrungen.

Was passiert bei kleinem Evakuierungs-Radius von 250 Metern?

Durchfahrt verboten gilt dann für die Straßen Droste-Hülshoff-Str. / Eisenberger Str., Delyner Str. / Eisenberger Str., Am Papenbusch / Robert-Leusmann-Str., Am Papenbusch / Hermann-Bauer-Str., Bismarckstr. / Feldstr., Anne-Frank-Str. / Feldstr., Pater-Kolbe-Str. / Feldstr., Unnaer Landstr. / Pater-Kolbe-Str., Mühlenbergstr. - Containerplatz, Unnaer Landstr. - Höhe Fahrradladen, Alte Provinzialstr - Höhe Haus Nr. 39, Am Galgenfeld - Höhe Haus Nr. 9.

Zu Sackgassen werden dann die Straßen Unnaer Landstr. / Bräukerweg, Unnaer Landstr. / Alte Provinzialstr., Alte Provinzialstr. / Am Galgenfeld, Bräukerweg / Droste-Hülshoff-Str., Grüner Weg 7 Droste-Hülshoff-Str., Bräukerweg / Bismarckstr., Mühlenbergstr. / Von-Lüninck-Str., Mühlenbergstr. / Landwehr, Unnaer Landstr. / Feldstr., Provinzialstr. / Bredde. Ebenfalls gesperrt ist die Provinzialstraße ab Holzener Straße.

Was passiert bei großem Evakuierungs-Radius von 500 Metern?

Durchfahrt verboten gilt dann für die Straßen Droste-Hülshoff-Str./Bräukerweg, Goerdeler Str./Bräukerweg, Von-Hardenberg-Str. Höhe Haus Nr.9, Grüner Weg Höhe Haus Nr. 51, Goerdeler Str. Höhe Haus Nr. 5, Von-Stauffenberg-Str. Fußweg, Am Papenbusch Höhe Haus Nr. 5, Bismarkstraße / Bräukerweg, Hedwig-Dransfeld-Str. Höhe Haus Nr. 3, Bismarkstr. Höhe Haus Nr. 85, Pater-Kolbe-Str. / Fußweg Hagebau, Provinzialstr. / Holzener Str., Provinzialstr. / Bredde, Provinzialstr. / Feldstr., Tannenbergstr. Höhe Haus Nr. 6, Mühlenbergstr. / Grenzweg, Mühlenbergstr. / Holtewiese, Landwehr / Holtewiese, Landwehr Höhe Haus Nr. 2A, Wunne bei Fußweg / Mühlenberg str. 13A, Unnaer Landstr. / Grüner Weg, Fuß- / Radweg Molle - Bei Hönnebrücke, Fuß- / Radweg / Max-Eyth-Str., Fuß- / Radweg Bei Heizwerk beide Seiten, Fuß- / Radweg Untere Märkischer Straße.

Zu Sackgassen werden die Straßen Unnaer Landstraße/Bräukerweg, Von-Hardenberg-Str/ Bräukerweg, Goerdeler Str./Bräukerweg, Bismarkstraße / Bräukerweg, Provinzialstr. / Bredde, Mühlenbergstr. / Holtewiese, Landwehr / Holtewiese, Fuß- / Radweg / Max-Eyth-Straße. Ebenfalls gesperrt sind die Pater-Kolbe-Str. / Fußweg Hagebau und die Provinzialstr. ab Holzener Straße.

Für die Durchfahrt von der Provinzialstr. Bis zum Bräukerweg wird die Baustelle auf der Holzener Straße kurzfristig geöffnet.

So sehen die beiden Evakuierungsradien aus. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Alle Straßensperrungen würden am Freitag, 1. September, um 8 Uhr in Kraft treten. An den Absperrungen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter postiert, die dafür sorgen, dass während der Entschärfung niemand in den gesperrten Bereich gelangt.

Betroffen sind auch die Buslinien 21 und 27. Die Linien und auch Schulbusse fahren morgens bis 8 Uhr normal nach Fahrplan.

