Bis Ende April werden in Menden keine Events stattfinden. Die Hoffnung liegt jetzt auf dem Mai.

Corona Stadtmarketing: Bis Ende April keine Events in Menden

Menden. Wegen der Corona-Pandemie werden bis Ende April keine Veranstaltungen in Menden stattfinden. Das Stadtmarketing hofft nun aber auf den Mai.

Jetzt steht es fest: Es werden bis einschließlich April dieses Jahres keine Veranstaltungen in Menden stattfinden können. Dies wurde nun gemeinsam in einem Gespräch zwischen dem Team um Bürgermeister Roland Schröder, Bettina Renfordt, der Abteilungsleiterin für Bürgerdienste, öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Jenni Gröhlich vom Eventmanagement des Stadtmarketing Menden entschieden.

Veranstaltungskalender gut gefüllt - jetzt heißt es umplanen

Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2021 war bereits ausgearbeitet und prall gefüllt, nun heißt es jedoch umplanen. Die Pandemie hält Deutschland weiter im Griff, sodass es dieses Frühjahr nicht möglich sein wird, alle für Menden geplanten Events durchzuführen.

Mit Hoffnung und Zuversicht wird jedoch auf den Mai geschaut. Ab dann wird erwartet, dass es, unter hohen Hygieneanforderungen und stets im Hinblick auf die derzeitigen Entwicklungen der Pandemie, wieder möglich sein wird, Events auszutragen. Ausschlaggebend wird selbstverständlich immer die jeweils gültige Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sein.

Hoffnung auf bessere Zeiten

Die Situation rund um die Mendener Events bleibt also vorerst unverändert, aber Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing Menden ist zuversichtlich: „Ich bin mir sicher, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Jetzt heißt es erstmal für uns umplanen. Wir arbeiten mit großer Vorfreude daran, unsere Events für Menden im Jahr 2021 zu organisieren und verschiedene Hygienekonzepte auszuarbeiten. Natürlich setzen wir alles daran, dass wir auf allemöglichen Szenarien und Anforderungen vorbereitet sind. Wir wollen so schnell wiemöglich reagieren können, sobald Veranstaltungen wieder möglich sind.“

Auch Einzelhandel leidet unter der Pandemie

Aber nicht nur die Veranstaltungsbranche, sondern auch der Einzelhandel ist von den Auswirkungen der Pandemie stark betroffen. Gröhlich: „Deswegen sind die Events auch schon immer so wichtig für den ansässigen Handel – und jetzt mehr denn je.“ So dürfen sich die Mendener in diesem Jahr auch auf neue und kreative Konzepte durch das Stadtmarketing Menden freuen. Aber über allen Planungen stehe die Hauptanforderung dieser Zeit: die Gesundheit der Mendenerinnen und Mendener.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!