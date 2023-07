Stadtmarketing entscheidet: XXL Family Day findet statt

Maus und Elefant mit Seifenblasen aus der ARD-Kindersendung "Sendung mit der Maus": Die beiden Figuren sind besonders bei Kindern beliebt und kommen am Samstag in den Mendener Innenstadt.

Menden. Bühne frei für die Maus und den Elefanten: Sie kommen am Samstag in die Mendener Innenstadt.

Der Mendener XXL Family Day, der am heutigen Samstag ab 10 Uhr in der Innenstadt geplant ist, findet statt.

++++ Alle Informationen zum XXL Family Day in der Mendener Innenstadt +++

Das hat Stadtmarketing-Chefin Melanie Kersting am Freitagvormittag final entschieden. Es soll ein spaßiger Tag für Groß und Klein werden, doch die Wetterprognosen hatten bei Melanie Kersting im Vorfeld für Falten auf der Stirn gesorgt. Für Schutz vor Schauern plant das Stadtmarketing wie berichtet mit Überdachungen in Form von Pavillons. Diese sollen an den Seiten des Marktplatzes aufgebaut werden.

Von 10 bis 18 Uhr gibt es Programm, auch die Maus und der Elefant aus dem WDR sind zu Gast.

