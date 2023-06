Wie im letzten Jahr (Bild) will Bürgermeister Roland Schröder am kommenden Samstag die Siegerinnen und Sieger des Stadtradelns 2023 ehren.

Siegerehrungen Stadtradeln in Menden: Großes Finale am Samstagmorgen

Menden. Ohne das Mendener Stadtradeln gäbe es jetzt elf Tonnen CO2 mehr in der Luft. Die fleißigsten Strampler erhalten am Samstag ihre Ehrung.

Am 28. Mai ist in Menden erneut ein weiteres Jahr des „Stadtradelns“ zu Ende gegangen. Um den knapp 300 Radelnden für ihre Teilnahme zu danken, wird es in diesem Jahr in der Innenstadt eine Abschlussveranstaltung mit Siegerehrungen geben – am kommenden Samstag, morgens ab 10 Uhr. Die Kategorien sind: der oder die aktivste Radler und Radlerin, das aktivste Team, der oder die aktivste Jugendliche bis 18 Jahren, die aktivste Grundschule und der aktivste Verein. Dabei werden jeweils die Plätze 1 bis 3 vergeben, mit einem Pokal, einer Urkunde und einem Preisgeld oder Menden-Gutschein. Außerdem werden die Gewinnerinnen und Gewinner der Stempeltour ausgelost.

Elf Tonnen CO2 vermieden

Die Veranstaltung findet ab 10 Uhr auf dem Alten Rathausplatz in Menden statt. In diesem Jahr haben nach Angaben der Stadtverwaltung 296 aktive Radelnde insgesamt 64.976 Kilometer zurückgelegt und damit dafür gesorgt, dass elf Tonnen CO2 vermieden worden sind. Im Jahr 2016 hat Menden erstmals am Stadtradeln teilgenommen – und ist seither dabei geblieben.

