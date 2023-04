Stadtradeln: Selfies mit Gut Rödinghausen und Balver Höhle

Menden/Balve. Die Aktion Stadtradeln geht im Märkischen Kreis in die nächste Runde. Teilnehmende haben bei einer Selfie-Aktion die Option, Preise zu gewinnen.

Beim Stadtradeln im Märkischen Kreis erwartet die Teilnehmenden mit Selfie-Points ein neues Angebot. Je Kommune wird es jeweils einen Foto-Haltepunkt geben, zum Beispiel an einer Sehenswürdigkeit. Wer dort ein Selfie macht, kann im Nachgang am kreisweiten Gewinnspiel teilnehmen. Die Aktion „Stadtradeln“ findet vom 8. bis 28. Mai statt.

In die Pedale treten für mehr Klimaschutz und Radverkehr ist das Motto der Aktion „Stadtradeln“ vom 8. bis 28. Mai. Neu in diesem Jahr ist eine kreisweite „Selfie-Tour“. Bei der gemeinschaftlichen Kreisaktion hat jede Kommune einen Punkt auserkoren, an dem sich die Radelnden mit ihrem Drahtesel ablichten lassen können. „Die Selfie-Points sind besondere Orte in den Städten und Gemeinden. Es ist eine Chance, um auch die Nachbarkommunen besser kennenzulernen“, sagt Diana Czech, Stadtradeln-Koordinatorin des Märkischen Kreises. Vorab entdeckt werden können die Selfie-Punkte bald per Online-Karte. Hier kann in die Kommunen reingezoomt werden.

Für jede Stadt und Gemeinde wird es einen eigenen Info-Beitrag mit einem vergrößerten Ausschnitt und einem Foto des Selfie-Points geben. Dazu gehören die Balver Höhle, Helle 2 in Balve, und das Gut Rödinghausen, Fischkuhle 15 in Menden. Wer die Selfie-Punkte anradelt, kann dort ein Foto von sich machen und an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Hochwertige Preise bei der Foto-Aktion zu gewinnen

Dazu müssen die Selfies mit Ende des Stadtradelns am 28. Mai gebündelt per E-Mail unter stadtradeln@maerkischer-kreis.de an den Märkischen Kreis gesendet werden. Verlost werden hochwertige Preise. Zusätzlich hat jeder Teilnehmende die Chance, mit dem eigenen Foto im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September auf einem Bus der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) kreisweit „unterwegs zu sein“. Aus jeder Kommune wird das beste Bild ausgesucht und im Herbst in einer Collage auf einen Bus der MVG foliert.

Um zu gewinnen, rät Diana Czech: „Je mehr Selfie-Stationen abgeradelt werden, umso höher die Gewinnchance.“ Sie freut sich auf die Suche nach den fleißigsten Radelnden und ganz nebenbei dem Sammeln von Kilometern fürs Stadtradeln. Denn über allem steht das angestrebte Ziel in diesem Jahr: Die Eine-Million-Kilometer-Marke gemeinsam zu knacken.

Hier gibt es alle Stationen des Märkischen Kreises im Überblick

•Altena: Burgaufzug - Lennestraße 45, 58762 Altena

• Balve: Balver Höhle - Helle 2, 58802 Balve

•Halver: Villa Wippermann - Frankfurter Straße 45, 58553 Halver

•Hemer: Christophorus-Brunnen - Grohe-Platz, 58675 Hemer

•Herscheid: Spieker - Am Kirchplatz 7, 58849 Herscheid

•Iserlohn: Skulptur Seilersee - Seeuferstraße 22, 58636 Iserlohn

•Kierspe: Fritz Linde Stein - 58566 Kierspe

•Lüdenscheid: Phänomenta Brücke - Bahnhofsallee 3, 58507 Lüdenscheid

•Meinerzhagen: Volmequelle - Fritz-Paulmann-Weg, 58540 Meinerzhagen

•Menden: Gut Rödinghausen - Fischkuhle 15, 58710 Menden

•Nachrodt-Wiblingwerde: Brenscheider Mühle - Brenscheider Mühle 1, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde

•Neuenrade: Aussichtsplatform Neuenrade - Alte Burg 1, 58809 Neuenrade

•Plettenberg: Fischbauchbogenbrücke - Böddinghauser Feld 1, 58840 Plettenberg

•Schalksmühle: Kiepenlisettken - Rathausplatz 1, 58579 Schalksmühle

•Werdohl: Fontaine, Brücke – Bahnhofstraße, 58791 Werdohl

Anmeldungen für die Aktion „Stadtradeln“ sind möglich unter www.stadtradeln.de/maerkischer-kreis. Interessierte können auch ein Stadtradeln-Team gründen bzw. einem Team beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen.

