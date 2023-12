Stadtverwaltung Menden: Notdienste und Öffnungszeiten

Das Rathaus in Menden bleibt in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Menden Das Rathaus in Menden bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Notdienste sowie Öffnungszeiten von Hallenbad, Museen, Bücherei.

Die Verwaltung der Stadt Menden ist in Folge des Cyber-Angriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen IT (SIT) weiterhin stark eingeschränkt. Vor allem das Bürgerbüro ist massiv betroffen, da wichtige Dienstleistungen - wie etwa das Ausstellen von Pässen - weiterhin nicht verfügbar sind. Zudem hat die SIT mitgeteilt, dass die Wiederinbetriebnahme von Basisanwendungen mehr Zeit erfordern wird als ursprünglich geplant. Daher bleibt das Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Bürgermeister Dr. Roland Schröder: „Gerne hätten wir den Bürgerinnen und Bürgern zwischen Weihnachten und Neujahr die Möglichkeit gegeben, ihre Anliegen im Rathaus zu klären. Wir haben alle Optionen sorgfältig geprüft, aber eine Öffnung ist nicht zielführend, wenn wir notwendige Dienstleistungen nicht anbieten können.“

Die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit zwischen den Jahren ist da, aber das System funktioniert weiterhin nicht. Wir hätten es uns anders gewünscht. Manuela Schmidt - Leiterin der Abteilung Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Auch Bürgerbüro in Menden bleibt geschlossen

Auch das Bürgerbüro wird zwischen Weihnachten und Neujahr nicht für den Publikumsverkehr geöffnet sein. „Die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit zwischen den Jahren ist da, aber das System funktioniert weiterhin nicht. Wir hätten es uns anders gewünscht“, betont Manuela Schmidt, Leiterin der Abteilung Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung. Bürgermeister Dr. Roland Schröder bedankt sich für den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er betont: „Trotz technischer Einschränkungen arbeiten sie hinter den Kulissen mit vollem Einsatz.“

Notdienste in Menden zwischen den Feiertagen gewährleistet

Selbstverständlich sind alle Notdienste wie gewohnt auch an und zwischen den Feiertagen gewährleistet.

Der Notdienst des Jugendamtes ist bei Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen zu den regulären Arbeitszeiten über die Tagrufbereitschaftsnummer 0160 3277124 zu erreichen. Die Nachtrufbereitschaft ist nur über die Polizei bzw. die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes erreichbar.

Das Team Sicherheit und Ordnung ist zu den regulären Arbeitszeiten unter 02373 903- 1416 erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten ist die Rufbereitschaft über die Polizei erreichbar.

Für Sterbefälle besteht beim Standesamt am Donnerstag, 28. Dezember, in der Zeit von 8.15 bis 11 Uhr für die Bestatter ein Notdienst zur Abgabe der erforderlichen Unterlagen. Wegen der Schließung des Rathauses erfolgt die Abgabe an diesem Tag über den bekannten „Rapunzelservice“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die Stadtentwässerung Menden SEM ist in Notfällen unter 0170 9926659 erreichbar.

Bei allen genannten Einrichtungen handelt es sich um reine Notdienste. Die Erledigung des Alltagsgeschäfts kann hier nicht angeboten werden. Auch die Telefonzentrale der Stadtverwaltung wird nicht besetzt sein. Bürgerinnen und Bürger werden über einen Anrufbeantworter über die Schließung des Rathauses informiert.

Geschlossen sind zudem die Kinder- und Jugendtreffs, der Seniorentreff, die Musikschule, das Familienbüro und das Stadtarchiv.

Hallenbad Menden, Bücherei und Museen geöffnet

Das Mendener Hallenbad hat zwischen Weihnachten und Neujahr zu seinen Ferien-Öffnungszeiten geöffnet. Diese lauten wie folgt: Heiligabend, 8 bis 12 Uhr; 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, geschlossen; Mittwoch, 6 bis 10 Uhr sowie 13.30 bis 18 Uhr; Donnerstag, 6 bis 10 Uhr; Freitag, 6 bis 10 Uhr sowie 13.30 bis 21.30 Uhr; Samstag, 8 bis 18 Uhr; Silvester, 8 bis 12 Uhr; Neujahr, geschlossen.

Das Mendener Hallenbad öffnet zwischen den Feiertagen. Foto: Martina Dinslage / Westfalenpost

Die Dorte-Hilleke-Bücherei hat vom 27. bis zum einschließlich 30. Dezember zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Das Industriemuseum Gut Rödinghausen und auch das Stadtmuseum laden ebenfalls zu einem Besuch zwischen den Feiertagen ein.

„Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung kann ich nur um das Verständnis aller bitten“, fügt Bürgermeister Roland Schröder hinzu. Sobald die Basisdienste wieder funktionieren, sollen zusätzliche Öffnungszeiten organisiert werden, um aufgeschobene Anliegen schnellstmöglich erledigen zu können. Der Zeitpunkt hierfür sei jedoch noch nicht planbar

