Stadtwerke Menden locken jetzt mit 10.000 Euro für Vereine

Menden. Durch Sport Geld für den Lieblingsclub reinzuholen, bieten nach der Volkssporttag-Absage jetzt die Stadtwerke Menden an. Wie das funktioniert.

In der Leitmecke entspannt ein paar Bahnen ziehen, Rad fahren entlang der Hönne, Yoga im eigenen Garten oder die Nordic Walking Tour in der Waldemei – durch sportliche Aktivität hält man sich nicht nur fit, sondern kann jetzt auch seinen Mendener Herzensverein unterstützen. Mit der Aktion „Hau rein – für deinen Verein“ wollen die Stadtwerke Menden die Freude an der Bewegung mit der aktiven Unterstützung für Mendener Vereine verbinden und so die Auswirkungen der Corona-Krise mildern.

Eigene Aktivität auf der Website melden und den Verein angeben

„Ab sofort bis 25. September kann jeder seinem Lieblingssport nachgehen, seine Aktivität auf der Stadtwerke-Website melden. Anschließend nur noch seinen Herzensverein auswählen, an den gespendet werden soll“, erklärt Josef Guthoff, Teamleiter Marketing der Stadtwerke Menden. Insgesamt schüttet der lokale Energie- und Wasserversorger 10.000 Euro anteilig an die jeweiligen Wunschvereine aus.

Sport, Kultur, Schützen: Jeder kann mitmachen – Sonderpreis für witziges Foto

„Ganz egal ob Sport-, Kultur- oder Schützenverein, jeder eingetragene, nicht politische oder religiöse Verein aus Menden kann unterstützt werden“, erläutert Xenia Kehnen vom Marketing-Team der Stadtwerke. Mitmachen kann also jeder mit Wohnsitz in Menden oder Mitgliedschaft in einem Mendener Verein. Die Teilnahme ist pro Person auf eine Aktivität bzw. eine Vereinsmeldung beschränkt. Zusätzlich loben die Stadtwerke einen Sonderpreis aus. „Das witzigste, kreativste Teamfoto oder -video einer Vereinsgruppe, gerne mit Stadtwerke-Bezug, wird mit 1.000 Euro prämiert“, wirbt Xenia Kehnen für eine rege Teilnahme. Foto oder Video müssen bis spätestens zum 25. September per Mail an dialog@stadtwerke-menden.de bei den Stadtwerken eingehen.

400-Euro-Gutschein für Fahrradgeschäft zusätzlich im Lostopf

Eine Jury ermittelt nach Abschluss der Aktion den Gewinner des Sonderpreises. Alexander Nickel, Mitglied der Geschäftsleitung der Stadtwerke: „Die Unterstützung des lokalen Ehrenamtes ist uns ein besonderes Anliegen.“ Unter allen Teilnehmern wird außerdem noch ein Gutschein über 400 Euro für ein neues Fahrrad beim Zweirad-Spezialisten Dünnebacke verlost.

Alle Infos zu „Hau rein – für deinen Verein“ unter www.stadtwerke-menden.de/haurein2021 ○

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden