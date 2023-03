Stadtwerke Menden: Umsetzung der Preisbremsen verzögert sich

Menden. Die Stadtwerke Menden können die Energiepreisbremsen für Gas und Strom im März noch nicht umsetzen. Was die Kunden jetzt wissen sollten.

Die Umsetzung der Preisbremsen verzögert sich. Das teilen die Stadtwerke Menden am Wochenende mit. Der heimische Energieversorger sichert aber zu: „Entlastungsbeträge kommen im April in voller Höhe beim Kunden an“.

Der bürokratische und technische Aufwand sei immens, die Umsetzung der Preisbremsen daher eine echte Herkulesaufgabe für Energieversorger und ihre Abrechnungsdienstleister, heißt es in einem Schreiben der Stadtwerke. Denn insbesondere die Umstellung der Abrechnungssoftware entpuppe sich für die Unternehmen der Energiewirtschaft als sehr komplex und zeitlich herausfordernd. Infolgedessen sei für viele Strom- und Gaslieferanten der von der Bundesregierung avisierte Zeitplan für die Umsetzung der Preisbremsen nur schwer zu halten. Auch bei den Stadtwerken Menden arbeite man „seit Tagen und Wochen akribisch an der Umsetzung des staatlichen Entlastungspaketes“. +++ Lesen Sie auch: Energie: Wann die sinkenden Preise bei Haushalten ankommen +++

Abrechnungsmethodik für knapp 200 unterschiedliche Tariftypen

Alexander Nickel, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, verdeutlicht die Herausforderungen für das Mendener Versorgungsunternehmen: „Die Abrechnungsmethodik für knapp 200 unterschiedliche Tariftypen mit insgesamt mehr als 50.000 Lieferstellen müssen wir nach Vorgaben des Gesetzgebers komplett umstellen. Im Sinne unserer Kunden ist uns die korrekte Berechnung der Strom- und Gaspreisbremsen wichtig. Daher steht, bei allem Tempo, welches wir mit unseren Mitarbeitern an den Tag legen, Sorgfalt an erster Stelle.“ Anders als ursprünglich geplant, könne die Energiepreisbremse daher nicht im März, sondern erst ab April umgesetzt werden, so Alexander Nickel.

Stadtwerke Menden: Kunden geht kein Euro der vorsehenen Entlastung verloren

Auch wenn die Preisbremsen etwas verspätet beim Kunden ankommen, Stadtwerke-Kunden ginge dadurch kein Euro der vorgesehenen Entlastung verloren. „Wir sichern allen die vollen Entlastungsbeträge zu. Im April-Abschlag werden die Entlastungsbeträge rückwirkend für die Monate Januar bis März weitergegeben. Und auch der April-Anteil für die Preisbremse ist dann berücksichtigt. Somit wird im April die Entlastung aus den Preisbremsen für insgesamt vier Monate verrechnet.

Ab Mai gelten dann Monat für Monat dieselben Abschlagsbeträge inklusive Preisbremsen.“, kündigt Nickel an. Für die Stadtwerke-Kunden mit Lastschriftmandat, also automatischer Abbuchung, bedeutet dies, dass die Abschlagszahlung für den Monat März von den Stadtwerken Menden wie üblich eingezogen wird. Kunden, die Ihren Strom- oder Gasabschlag selbst überweisen, sollen dies auch für den Monat März in gewohnter Höhe tun. Ende März verschicken die Stadtwerke dann die neue Abschlagspläne inklusive Preisbremsen.

Für einen beispielhaften Verbrauch im Einfamilienhaus mit 20.000 kWh Gas und 3.500 kWh Strom pro Jahr reduziere sich der monatliche Abschlag für Gas um 34 Euro und für Strom um elf Euro, rechnen die Stadtwerke vor. Bei einem geringeren Verbrauch zum Beispiel 5.000 kWh Gas und 1.500 kWh Strom sinkt der Gas-Abschlag um acht Euro und der Strom-Abschlag um fünf Euro.

