Stadtwerke Menden verschicken ihre Jahresabrechnungen

Menden Ab 6. Februar verschicken die Stadtwerke Menden die Abrechnungen für 2023. Im Vergleich zum Fünf-Jahresmittelwert ist der Verbrauch gesunken.

Sie geben einen detaillierten Überblick über den individuellen Verbrauch und die damit verbundenen Kosten: die Jahresabrechnungen der Stadtwerke Menden. Ab dem 6. Februar erhalten die Kunden der Stadtwerke Menden die Abrechnung für den Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeverbrauch des vergangenen Jahres. Das teilte das Unternehmen nun mit.

Die Jahresabrechnung enthält detaillierte Angaben zu den Verbrauchswerten, den Tarifen, zu staatlichen Entlastungen und natürlich zu den Gesamtkosten. Alexander Nickel - Stadtwerke-Geschäftsleitung

Dafür versendet das lokale Energie- und Wasserversorgungsunternehmen mehr als 34.000 Schreiben. „Wir setzen auf Transparenz und möchten sicherstellen, dass alle Kunden die Möglichkeit haben, ihren Energieverbrauch nachzuvollziehen. Die Jahresabrechnung enthält detaillierte Angaben zu den Verbrauchswerten, den Tarifen, zu staatlichen Entlastungen und natürlich zu den Gesamtkosten“, erklärt Alexander Nickel, Mitglied der Stadtwerke-Geschäftsleitung. Am 20. Februar 2024 werden Guthaben ausgezahlt oder mögliche Nachzahlungen vom Bankkonto der Kunden abgebucht. Mit der Jahresabrechnung erhalten die Kunden des lokalen Energieversorgers auch ihren neuen Abschlagsplan.

Wie im Vorjahr ist auch die Abrechnung für das Lieferjahr 2023 in Teilen noch von staatlichen Entlastungspaketen geprägt. Für Strom-, Gas- und Wärmekunden weist die Rechnung den staatlichen Entlastungsbetrag auf Grundlage der Energiepreisbremsengesetze aus. Gaskunden wird die im vergangenen Jahr verbrauchte Menge mit 7 Prozent statt üblicherweise 19 Prozent Mehrwertsteuer berechnet.

Stadtwerke geben Hilfestellung bei Fragen zur Jahresabrechnung

Trotz der hohen Anzahl an Rechnungen, die innerhalb einer Woche versandt werden, sichern die Stadtwerke Hilfestellung bei Fragen zur Jahresabrechnung zu, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter. „Selbstverständlich sind wir für unsere Kunden da und klären mögliche Fragen. Da wir alle Rechnungen zeitgleich versenden, kann es bei telefonischen Anfragen oder bei einem Besuch in unserem Kundencenter schon mal zu Wartezeiten kommen. Als schnellsten Weg zu Informationen bietet sich unsere Internetseite an. Hier haben wir alles Wissenswerte zur Jahresabrechnung übersichtlich für Sie zusammengefasst“, empfiehlt Tobias Golec, Teamleiter Kundenservice. So findet man unter www.stadtwerke-menden.de die häufigsten Kombinationen bzw. Abrechnungsfälle – zum Beispiel Bezug von Strom, Gas und Wasser oder die Abrechnung nur für die Sparte Strom. Anschaulich werden hier die jeweiligen Musterrechnungen erklärt.

Verbrauchte Energiemengen im Vergleich gesunken

Die insgesamt in Menden verbrauchten Energiemengen sind im Vergleich zum Fünf-Jahres-Mittelwert niedriger. „Grund sind Energiesparmaßnahmen und ein relativ milder Winter“, erklärt Alexander Nickel. Pauschal ließe sich ein niedrigerer Verbrauch allerdings nicht auf jeden einzelnen Haushalt übertragen. „Die Jahresabrechnung ist nicht nur ein wichtiger Schritt in der Kundenkommunikation, sondern dient auch als Grundlage für zukünftige Optimierungen des Energieverbrauchs“, weiß Matthias Becker, Geschäftsleitungsmitglied für den Bereich Energiewende. „Gerne bieten wir mit unserem Team Beratung zu Einsparpotentialen, erneuerbaren Energien oder Themen wie dem Gebäude-Energie-Gesetz an“, so der Energieexperte.

