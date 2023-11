Stadtwerke Menden warnen jetzt auch vor Betrüger-SMS

Nicht nur als angebliche Stadtwerke-Anrufer wollen Betrüger gerade in Menden an Kundendaten kommen. Seit neuestem erhalten die Opfer auch SMS.

Menden Die seit Tagen anhaltende Serie von dubiosen Anrufen in Menden setzt sich offenkundig fort. Jetzt kommen auch betrügerische SMS dazu.

Auf Betrugs-SMS sollen Links zu Tarifen angeklickt werden

Erst vor kurzem haben die Stadtwerke Menden vor Anrufern gewarnt, die sich als Mitarbeiter des heimischen Energieversorgers ausgeben. „Unsere Kunden berichten aber weiterhin von den fragwürdigen Anrufen und neuerdings auch von SMS-Nachrichten auf dem Mobiltelefon“, erklärt Josef Guthoff, Teamleiter Unternehmenskommunikation der Stadtwerke. Mit der SMS soll dann ein Link angeklickt werden, um zum Beispiel einen Tarif zu bestätigen.

Ungewollte Anbieterwechsel und Datenklau sind Ziele der Betrugsmasche

„Wir warnen dringend davor, diesen Link zu öffnen. Wir versenden keine SMS an unsere Kunden“, stellt Guthoff klar. Die Ziele dieser Betrugsmasche seien oftmals ein ungewollter Anbieterwechsel sowie das Abfischen sensibler Kundendaten.

Stadtwerke Menden befürchten Vertrauensverlust

Unterdessen bleibt es auch bei den Betrugsversuchen durch Anrufe. Auch hier geht es den Tätern darum, als angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke sensible Daten zu erfragen. Ziel sei es auch hier, einen aus Kundensicht ungewollten Strom- oder Gasanbieterwechsel einzuleiten. Für die Stadtwerke Menden eine perfide Masche, weil das Vertrauen in den heimischen Versorger durch so etwas erschüttert werden kann. Die Stadtwerke, erläutert Guthoff, haben Informationen wie Zählernummern im System und müssen sie nicht telefonisch erfragen.

Wer unsicher ist oder Fragen hat, könne jederzeit beim Kundenservice-Team der Stadtwerke Rat suchen.

