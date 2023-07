Starker Zusammenhalt: Hubertus-Schützen Menden feiern

Lahrfeld. Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord feiert rund um den dritten Sonntag im Juli. Alles zum Programm mit Festzug und Vogelschießen.

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord feiert traditionell rund um den dritten Sonntag im Juli Schützenfest und hat ein umfangreiches Programm zum 74. Geburtstag erarbeitet.

Samstag

Am Samstag, 15. Juli, treffen sich alle Schützen um 15 Uhr zum Abholen des Vizekönigs Jens Fehlberg. Im Anschluss wird ein Kranz am Ehrenmahl an der Stiftstraße niedergelegt. Ab 17 Uhr zelebriert der Präses der Schützenbruderschaft, Jörg Cordes, die heilige Messe an der Hubertushalle. Anschließend beginnt der Festabend mit Tanz und Stimmungsmusik in der Hubertushalle. Hierzu hat die Bruderschaft die Partyband Substanz engagiert, die getreu nach dem Motto „Musik sagt mehr als 1000 Worte…“ die Hubertushalle zum Tanzen bringen wird. „Hier werden sich generationsübergreifend alle Besucher wohl fühlen und eine Menge Spaß im Kreise der Schützenfamilie haben“, heißt es vonseiten des Vereins.

Selbstverständlich wird der beliebte Biergarten auf dem Festplatz der Hubertushalle eröffnet. Im Rahmen des Festkommerses werden auch an die Jubiläumskönigspaare gedacht. Vor 25 Jahren regierten Martin und Angela Kinz, das 50-jährige Königspaar sind Paul Becker (verstorben) & Gretel Westermann.

Sonntag

Am Sonntag, 16. Juli, findet der Festzug durch die Stadt Menden statt. Die gesamte Schützenschar trifft sich um 14.15 Uhr auf dem alten Rathausplatz. In alt her gebrachter Weise findet dann zur Begrüßung, der Gastvereine und der Mendener Bevölkerung, ein Ständchen statt. Hubertus freut sich auf ihre Festmusik, für das Schützenfest wurde der Musikverein Hünsborn engagiert. Weiterhin werden der Spielmannszug St. Hubertus Menden-Nord, die Iserlohner Stadtmusikanten sowie mehrere Spielmannszüge ihr Können unter Beweis stellen. Besonders freuen sich die Hubertusschützen auf die befreundeten Schützenvereine und Bruderschaften aus nah und fern, um gemeinschaftlich das Schützenfest zu feiern.

Der Festzug setzt sich um 15 Uhr durch die Mendener Innenstadt in Bewegung. Die Parade wird in der Bachstraße/ Ecke Lessingstraße zelebriert. Nach der Begrüßung genießen das Königspaar Hubert und Annette Fabinski mit ihrem Hofstaat sowie allen anwesenden Majestäten den Königstanz in der Hubertushalle. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Thomas Weber, der für ausgelassene Stimmung bekannt ist.

Montag

Am Montag, 17. Juli, findet das traditionelle Vogelschießen statt. Auch in diesem Jahr soll es heißen: „Ein neues Jahr, ein neuer König“. Ab 12.30 Uhr ermitteln die Jungschützen ihren Prinzen oder Prinzessin und lösen das aktuelle Prinzenpaar Fabian Fabinski und Johanna Smith ab. Ab 15 Uhr wird es dann ernst, es beginnt das Vogelschießen an der Hubertushalle. Für 19 Uhr ist die Königsproklamation terminiert, anschließend findet der Königstanz statt. Im direkten Anschluss wird weiter gefeiert und Thomas Weber haut in die Tasten seiner Orgel.

Die gesamte Schützenbruderschaft freut sich auf alle Mitwirkenden und Gäste des Schützenfestes vom 15. bis 17. Juli. Rüdiger Morena, 1. Brudermeister, und Oberst Walter Wölfl, blicken in ihrem Grußwort auch bereits auf das kommende Jubiläumsjahr: „Schon jetzt blicken wir mit Freude auf das kommende Jahr 2024 in welchem wir das 75. Bestehen unserer Bruderschaft mit vielen Highlights und Programmpunkten im laufenden Jahr zu feiern zu wissen. Gemeinsam an einem Strang ziehen, aber nur in die richtige Richtung, dann kommen wir zum Ziel.“ Ein Schützenfest stärke Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt und verbinde dadurch ganze Generationen. „Erleben Sie es mit uns“, laden Morena und Wölfl zum Mitfeiern ein: „Für uns Schützen ist es immer etwas ganz Besonderes, unser Fest gemeinsam mit Ihnen, Jung und Alt zu feiern.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden