Polizei Statt zu bezahlen: Fahrgäste greifen in Menden Taxifahrer an

Menden/Dortmund. Nach dem Angriff auf einen Taxifahrer in Menden ermittelt die Polizei jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Es gibt Zeugen der Tat.

Drei Unbekannte haben am Montag einen Taxifahrer in Menden angegriffen und verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt nach Hinweisen.

Der Dortmunder Taxifahrer hatte die drei männlichen Fahrgäste laut Polizei um 7 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof aufgenommen und nach Menden zum Manöverweg gefahren. Kurz vor dem Erreichen der angegebenen Zieladresse, an der Ecke Manöverweg/Danzigstraße, fielen dem Fahrer zwei Personen am Fahrbahnrand auf. Als der Dortmunder die Fahrt abrechnen wollte, bekam er statt Geld von der Rücksitzbank eine unbekannte Substanz ins Gesicht gesprüht. Alle stiegen aus, ein Fahrgaste schubste ihn und sprühte ihm erneut etwas ins Gesicht. Er konnte darauf seine Augen nicht mehr öffnen und schlug Alarm. +++ Lesen Sie auch: Männer rauben nach langer Fahrt Taxifahrer in Menden aus +++

Zeuge sieht drei Fahrgäste in Richtung Mecklenburgerstraße laufen

Ein Zeuge sah, wie die drei etwa 17- bis 21-jährigen Fahrgäste in Richtung des Fußweges liefen, der zwischen den Häusern 12 und 14 in Richtung Mecklenburgstraße führt. Ein Rettungswagen brachte den Taxifahrer in ein Dortmunder Krankenhaus. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Unterwegs hatten sich die Fahrgäste nach Angaben der Polizei auf Türkisch unterhalten. Eine von ihnen hatte längere, dunkelblonde Haare mit Mittelscheitel, einen längeren Bart und ein Kreuz-Tattoo an der linken Halsseite. Er trug eine dunkelgraue Jacke. Der zweite Mann trug einen weißen Kapuzenpullover.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

