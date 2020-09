Bei der Stichwahl in Fröndenberg am 27. September entscheidet sich, ob Heinz-Günter Freck (links) oder Sabina Müller in den nächsten fünf Jahren Bürgermeister der Stadt sein wird.

Kommunalwahl 2020 Fröndenberg: Was Wähler über die Stichwahl wissen sollten

Fröndenberg. Bei der Kommunalwahl 2020 in Fröndenberg gab es keinen eindeutigen Sieger im Rennen um das Amt des Bürgermeisters – nun kommt es zur Stichwahl.

Am 27. September kommt es in Fröndenberg zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt.

Antreten werden Heinz-Günter Frick (CDU, FDP) und Sabina Müller (SPD).

Im ersten Anlauf am 13. September erreichte keiner der vier Kandidaten in Fröndenberg die absolute Mehrheit bei der Wahl des neuen Bürgermeisters. Nun kommt es am 27. September zur Stichwahl zwischen Heinz-Günter Freck und Sabina Müller. Nachdem mit Friedrich-Wilhelm Rebbe (SPD) der bisherige Bürgermeister nicht mehr zur Wahl antrat, stand bereits fest: Fröndenberg bekommt einen neuen Bürgermeister – oder eine neue Bürgermeisterin.

Wie viele Stimmen benötigt der Wahlsieger?

Um als Sieger aus der NRW-Kommunalwahl hervorzugehen, müssen die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Ist das Ergebnis uneindeutig, werden die Wähler erneut zur Wahlurne gebeten. Zur Wahl stehen dann aber nur die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.

Die Stichwahl findet in der Regel zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang statt – ebenfalls an einem Sonntag. In diesem Jahr ist der Termin für die Stichwahl der 27. September.

Stichwahl: Der Lebensmittelpunkt spielt eine Rolle

Der gemeinsame Kandidat von FDP und CDU, Kämmerer Heinz-Günter Freck (31,1 Prozent), hat sich im ersten Durchgang der Bürgermeisterwahl hauchdünn vor SPD-Fraktionschefin Sabina Müller (29,4 Prozent) durchgesetzt. Nachdem FWG-Kandidat Mathias Büscher sich mit 20,4 Prozent der Stimmen geschlagen geben musste, unterstützen die Freien Wähler für die Stichwahl nun Sabina Müller. Das ist das Ergebnis einer Fraktionssitzung nach der Kommunalwahl.

Die Fröndenberger Grünen haben sich zwar noch nicht öffentlich für eine Unterstützung ausgesprochen, favorisieren jedoch einen Bürgermeister, der selbst in der Ruhrstadt lebt. Von den verbleibenden zwei Kandidaten hat nur Sabina Müller ihren Lebensmittelpunkt in Fröndenberg.