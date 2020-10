Stinkt das Deutag-Werk in Menden? Verhandlung im Landgericht

Menden/Arnsberg. Stinkt das Deutag-Werk in Menden-Hüingsen so stark, dass man juristisch einschreiten muss? Diese Frage soll jetzt das Landgericht Arnsberg klären.

Jetzt geht es vor den Kadi: Weil das Deutag-Asphaltwerk an der Ohlstraße in Hüingsen nach ihrem Empfinden immer wieder einen „unerträglichen Gestank“ verbreite, hat eine Anliegerin Klage gegen die aktuelle Betriebsgenehmigung durch den Märkischen Kreis als Bauaufsicht und Immissionsschutzbehörde erhoben. Sie berichtet von massiven Gesundheitsproblemen durch das Einatmen von Asphaltimmissionen. Die massiven Geruchsbelästigungen gebe es bereits seit 2016.

Märkischer Kreis beantragt Abweisung der Klage

Der Kreis hat dagegen beantragt, die Klage abzuweisen, da die Klägerin nach Ansicht der Behörde in ihren Rechten nicht verletzt werde. Die Deutag, die zur Basalt AG gehört, bestreitet die beschriebenen Gerüche etwa nach verbranntem Asphalt. Strittig ist auch, ob das Haus der Klägerin in einem reinen Wohngebiet liegt. Der Konflikt war bereits Thema in städtischen Umweltausschuss, ohne dass die Politik hierzu eine Lösung fand.

Wegen Corona kaum Öffentlichkeit

Am heutigen Freitag findet nun die Verhandlung im Landgericht Arnsberg statt – aus Gründen des Coronaschutzes allerdings nahezu ohne Beteiligung der Öffentlichkeit.