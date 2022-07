Strampeln, bis der Arzt kommt: Mendener Stadtradeln 2022

Menden. Fahrradfahren ist nicht nur gut für die eigene Fitness, sondern auch gut fürs Klima. Auch in diesem Jahr nimmt Menden wieder am Stadtradeln teil.

Den Wind im Gesicht und die herrliche Landschaft vor Augen: Fahrradfahren ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch fürs Klima, und so lautet das inoffizielle Motto der Stadt Menden zwischen dem 15. August und dem 4. September: ,,Strampeln, bis der Arzt kommt!“ Denn auch im Jahr 2022 startet die Stadt Menden wieder beim Stadtradeln.

Wie bereits in den vergangenen sieben Jahren – 2016 nahm Menden zum ersten Mal teil – nimmt die Stadt Menden auch dieses Jahr wieder am Stadtradeln teil und erfährt dabei großen Anklang. Über die App ,,Stadtradeln“ kann sich jeder Mendener und jede Mendenerin registrieren lassen – und all diejenigen, die in Menden arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Die App zählt die Kilometer mit, die man mit dem Fahrrad zurücklegt. Ebenso wird die Möglichkeit geboten sich manuell über die Internetseite oder händisch im Rathaus anzumelden und seinen zurückgelegten Kilometerstand nachzureichen.

In diesem Jahr haben sich bereits 87 Teilnehmer in Menden zum Stadtradeln angemeldet

2021 ließen sich 336 Fahrradfahrer registrieren, zwölf davon waren sogar Ratsmitglieder. In diesem Jahr sind es bereits 87 Teilnehmer. Damit wurden ganze elf Tonnen CO2 vermieden und 75.881 Kilometer erstrampelt. Auch Thomas Tokotsch – Klimaschutzmanager bei der Stadt Menden – zeigt sich optimistisch: ,,Wir hoffen auf rege Teilnahme.“ Er ist bei der Stadt Menden Ansprechpartner für die Aktion und per E-Mail unter klimaschutz@menden.de erreichbar.

Mendens Bürgermeister Dr. Roland Schröder eröffnet 2021 die Runde des Stadtradelns.

Am 21. August ist der Auftakt für das Stadtradeln in der Mendener Innenstadt. Dabei werden verschiedene Partner und Städte vertreten sein werden, die ebenfalls am Stadtradeln teilnehmen. Seit Beginn sind die VHS Menden-Hemer-Balve, der ADFC Menden, die Stadtwerke Menden, Zweirad Dünnebacke und die AOK Nordwest in Menden Partner des Stadtradelns.

Auch seien alle Altersgruppen vertreten: ,,Vom Schulkind über Erwachsene bis Senioren haben wir alles dabei“, erklärt Tokotsch. Zudem sei auch die sportliche Verfassung nicht ausschlaggebend: ,,Keiner und keine soll sich ausgeschlossen fühlen. Bei uns sind alle willkommen.“

Wer im Zeitraum vom 15. August bis zum 4. September also häufig das Fahrrad nutzt, sollte dann bei jeder Gelegenheit auch seine Kilometer zählen. Mitmachen lohnt sich in diesem Jahr mehrfach: Nicht nur wird CO2 eingespart und etwas für die Gesundheit getan, es locken diesmal auch unterschiedliche Preise, die man in verschiedenen Kategorien erradeln kann.

