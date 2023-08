Straßenverkehr: Spiegel an unübersichtlichen Kreuzungen

Menden. Die Kreuzung Pellenberg/Schwitter Weg ist eine von mehreren in Menden, an denen ein Spiegel Verkehrsteilnehmern hilft. Die Hintergründe.

Mit der neuen WP-Serie „Aufgepasst“ widmen wir uns Flecken in Menden, an denen es verkehrstechnisch brenzlig werden kann. Und zeigen auch auf, welche guten Lösungen es geben kann. Zum Beispiel hier: Wer auf diese Kreuzung in Menden zusteuert, sieht geradeaus erst mal viel Grün und wenig vom Straßenverkehr, der hier quert. Doch ein Spiegel entzerrt hier die Situation für viele Verkehrsteilnehmer.

An der Kreuzung Schwitter Weg/Pellenberg sorgt ein Spiegel für gute Sicht. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Morgens und mittags ist es vor allem zu Schulzeiten dort sehr voll. Nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schülerinnen und Schüler sowie Eltern fahren die Straße Pellenberg zu den Walburgisschulen hoch – und irgendwann wieder runter.

Relativ eingeschränkter Blick

Wenn man mit dem Auto vom Pellenberg auf den Schwitter Weg nach rechts oder links abbiegen will, sieht man in die linke Richtung erst mal wenig bis nichts. Denn dort steht ein Haus „im Weg“. Selbst wenn man sich mit dem Auto langsam Richtung Kreuzungsbereich vortastet, ist der Blick relativ eingeschränkt. Hier indes hilft der Spiegel, der seit vielen Jahren gegenüber der Kreuzung installiert ist, immens.

In Menden unterwegs In der WP-Serie „Aufgepasst!“ soll es um verkehrlich problematische oder kuriose Stellen im Mendener Stadtgebiet gehen. Nicht gemeint sind damit amtlich festgestellte Unfallschwerpunkte. Sondern Bereiche, in denen sich Verkehrsteilnehmer unwohl fühlen – ob als Fußgänger, Autofahrer oder Radler. Die WP-Redaktion kennt viele solcher Stellen und beschreibt sie, um darauf aufmerksam zu machen. Dazu befragt werden städtische Verkehrsplaner, Fahrschulen können Tipps geben, wie man brenzlige Situationen am besten vermeidet. Wenn auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, solche Stellen kennen, sind Sie herzlich eingeladen, sie der Redaktion unter menden-westfalenpost@funkemedien.de kurz vorzustellen. Vielleicht gelingt es uns so gemeinsam, die Stadt sicherer zu machen.

Der Spiegel ist so ausgerichtet, dass Verkehrsteilnehmer sehen können, ob Verkehr von links vom Schwitter Weg kommt. Ähnlich ist es an einigen weiteren Kreuzungen im Stadtgebiet. In Menden gibt es zahlreiche weitere Kreuzungen und auch Ausfahrten, an denen ein solcher Spiegel Gold wert sein könnte.

Bürgerinnen und Bürger können sich an die Stadt wenden

Könnten Mendenerinnen und Mendener bei sich vor der Haustür oder an anderer Stelle im Stadtgebiet einen Spiegel installieren lassen, wenn dieser das Abbiegen an unübersichtlicher Stelle erleichtern würde? „Bürgerinnen und Bürger können sich an uns wenden, wenn sie einen Verkehrsspiegel für erforderlich halten“, sagt Thomas Schröder vom Ordnungsamt der Stadt Menden auf Nachfrage der Westfalenpost. „Wir gucken uns das dann an.“ Wichtig sei: „Jede Entscheidung über einen Spiegel ist ein Einzelfall“, erklärt Thomas Schröder. „Das gilt auch für alle Spiegel, die bereits in Menden hängen.“

