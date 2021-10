Sperrung abgewendet Streit in Menden gelöst: Lahrwäldchen bleibt geöffnet

Menden. Die Fußwege ins Lahrwäldchen sollten zur Verkehrssicherung abgesperrt werden. Das ist jetzt abgewendet: Stadt und Stiftung einigen sich.

Stadt und Mellin’sche Stiftung haben sich doch noch einigen können. Damit steht auch fest: Eine drohende Sperrung des Lahrwäldchens ist vom Tisch.

50 Jahre alte Nutzungsvereinbarung wird jetzt doch verlängert

„Es ist keine Sperrung zu erwarten. Es wird eine neue Nutzungsvereinbarung geben“, erklärt Kämmerer Uwe Siemonsmeier jetzt auf WP-Anfrage. Eine vorhergehende, seit 50 Jahren bestehende Vereinbarung war bereits 2018 von der Stiftung gekündigt worden. Seitdem habe es laut Stiftung kaum Bewegung in der Sache gegeben.

Stiftung fürchtete Regressforderungen nach möglichen Unfällen

Dabei ging es vor allem um die Verkehrssicherung auf den asphaltierten Wegen, für die aus Sicht des Stiftungsvorsitzenden Florens von Bockum-Dolffs die Stadt verantwortlich sei. Über die Jahre hatte die Stadt asphaltierte Wege und eine Beleuchtung angelegt, auch Mülleimer wurden aufgebaut. Seither wird das Wäldchen nicht nur von Spaziergängern genutzt, sondern auch als Fußweg vom Lahrfeld in die Stadt. Wäre dabei im Winter jemand gestürzt, so die Befürchtung der Stiftung, hätte sie dafür in Regress genommen werden können. Um das zu vermeiden, hatte Florens von Bockum Dolffs zuletzt sogar mit der Sperrung der Wege ins Wäldchen gedroht.

Stadtkämmerer: Politik soll auch hier das letzte Wort haben

Für Stadtkämmerer Uwe Siemonsmeier ist die neue Nutzungsvereinbarung zwar ein Geschäft der laufenden Verwaltung, gleichwohl wolle er noch Stimmen aus den Fraktionen einholen.

