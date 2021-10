Streit zwischen drei Mendenern eskaliert am Hbf Dortmund

Menden/Dortmund. Ein Streit zwischen drei Männern aus Menden eskalierte am Sonntag am Dortmunder Hauptbahnhof. Ein 20-Jähriger setzte Fäuste und Pfefferspray ein.

Eine Streiterei zwischen drei Männern aus Menden eskalierte am Sonntagmorgen und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dortmund. Dabei setzte ein 20-Jähriger ein Pfefferspray ein und flüchtete anschließend. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. +++ Menden: Mann greift Tankwart vor den Augen der Polizei an +++

20-Jähriger aus Menden setzt Faust und Pfefferspray ein

Gegen 7 Uhr soll ein 20-Jähriger zunächst mit einem 23-Jährigen und einem 32-Jährigen in einen verbalen Streit geraten sein. Dieser schlug jedoch in eine körperliche Auseinandersetzung um, in dem der 20-Jährige zunächst dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend beide Männer aus Menden mit einem Pfefferspray angriff. Der 20-Jährige, der auch aus Menden stammt, soll daraufhin ein weiteres Mal den 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. +++ Auch interessant: Hönnetal: Blitzer-Trailer zahlt sich aus +++

Die beiden Geschädigten konnten sich in einem Zug an eine Zugbegleiterin wenden und diese um Hilfe bitten. Hinzugerufene Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierten die Bundespolizei über den Vorfall und alarmierten einen Rettungswagen. Die beiden Männer aus Menden wurden medizinisch versorgt. Zudem stellten Einsatzkräfte fest, dass die Jacke des 23-Jährigen gerissen war. +++ Bundespolizei erwischt Mendener Dieb im Dortmund Bahnhof +++

Bundespolizei kann Geflüchteten zweifelsfrei identifizieren

Mit Hilfe einer Personenbeschreibung sowie den Aussagen der Geschädigten konnte der geflüchtete Tatverdächtige im Rahmen der Videoauswertung zweifelsfrei identifiziert werden.

Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

