„Streitbar“: Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Menden

Menden. Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gerade überall gefragt – auch in Menden.

Zurzeit in Kiew – in anderthalb Monaten in Menden: Am 23. November kommt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) mit ihrem Vortrag „Streitbar“ auf die Wilhelmshöhe. Die Veranstaltung läuft im Rahmen des „Autorenherbstes“ der Buchhandlung Daub.

Die Demokratie verteidigen: Friedfertig bedeutet nicht gleichgültig und bräsig

Marie-Agnes Strack-Zimmermann will in ihrem Vortrag deutlich machen, dass Friedfertigkeit nicht mit Gleichgültigkeit und Bräsigkeit verwechselt werden darf. Ihre These: Wir müssen bereit sein, unseren Frieden zu verteidigen. „In Deutschland bekämpfen radikale Rechte, religiöse Fundamentalisten und kriminelle Clans unseren Rechtsstaat. In Europa sehen wir zu, wie autoritäre Regierungen gegen die europäischen Grundwerte verstoßen. Russland und China gefährden den globalen Frieden, nicht zuletzt indem sie versuchen, die westlichen Demokratien zu destabilisieren. Im Äußeren wie im Inneren steht Deutschland unter Druck: Wenn wir bewahren wollen, was uns kostbar ist, müssen wir uns rüsten. Dabei ist es längst nicht ausreichend, die Bundeswehr zu stärken. Es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. Wir müssen eindeutig Haltung zeigen und denjenigen mit Überzeugung entschlossen entgegentreten, die unsere friedliche und freiheitliche Lebensweise bedrohen.“

Früherer Bürgermeisterin von Düsseldorf ist verheiratet, Mutter und Großmutter

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, geboren 1958, ist als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags eine profilierte Parlamentarierin. Nach Studium und Promotion arbeitete sie mehr als 20 Jahre als Verlagsrepräsentantin für einen Jugendbuchverlag, war Bürgermeisterin ihrer Heimatstadtstadt Düsseldorf, stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und ist seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag. Strack-Zimmermann ist verheiratet, Mutter und Großmutter.

Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort bei Daub an der Unnaer Straße in Menden zum Preis von 15 Euro erhältlich – oder auf www.buch-daub.de.

