Strom und Gas: Stadtwerke Fröndenberg senken Preise

Fröndenberg Die Stadtwerke Fröndenberg-Wickede senken zum Jahreswechsel ihre Strom- und Gaspreise. Verbraucher können mit deutlicher Ersparnis rechnen.

Die Stadtwerke Fröndenberg Wickede senken ihre Strom- und Gaspreise zum Jahreswechsel. Beim Strom sinkt der Kilowattstundenpreis von 47,89 Cent auf 33,32 Cent (brutto). Der Kilowattstundenpreis bei Gas sinkt von 13,59 Cent auf 10,59 Cent. Der Grundpreis steigt beim Gas von 90,95 Euro auf 123,05, beim Strom von 107,10 auf 119 Euro pro Jahr.

Stadtwerke Fröndenberg: Preissenkung von 28 Prozent bei Strom, 20 Prozent bei Gas

Für einen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 2.500 kWh Strom entspricht das einer Preissenkung von rund 28 Prozent. Die jährliche Ersparnis beträgt 352,35 Euro ohne Preisbremse. Bei Gas ergibt sich ebenfalls eine Erleichterung: Für einen Kundenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh Gas entspricht das einer Preissenkung von circa 20 Prozent. Die jährliche Ersparnis beträgt 507,36 Euro/Jahr ohne Preisbremse. Diese Zahlen gelten für die Tarife Ruhrpur-Online-Strom bzw. Ruhrpur-Online-Gas. Daneben bieten die Stadtwerke noch weitere Tarife an, deren Preise in ähnlicher Weise abgesenkt werden. Weitere Infos: https://www.sfw-ruhr.de/ . Alle Kunden werden in den nächsten Tagen schriftlich über die Preisveränderungen informiert.

Strom- und Gaspreise sinken: Stadtwerke unterschreiten Preisbremse

Zum Hintergrund der Preisentwicklung äußert sich Stadtwerkegeschäftsführer Alexander Loipfinger: „Die Energiepreisentwicklung für das Jahr 2024 ist weiterhin nachhaltig geprägt durch den Krieg in der Ukraine und seit wenigen Wochen auch durch den Konflikt in Israel.“ Dennoch bleibe der Kommunalversorger seinem Motto treu, den Kunden stets marktgerechte Preise zu bieten. „Wir machen keine undurchsichtigen Prämienversprechungen oder dubiose Dumpingangebote. Wir als Stadtwerke Fröndenberg-Wickede haben einen Namen zu verlieren. Und daher verhalten wir uns weiterhin geradlinig und sehr korrekt gegenüber unseren treuen Kundinnen und Kunden.“

Wir als Stadtwerke Fröndenberg Wickede haben einen Namen zu verlieren. Alexander Loipfinger, Stadtwerkegeschäftsführer

Vertriebsleiter Michael Freitag erläutert die neue Kalkulation für 2024: „Wir werden die Preisbremse mit allen Veränderungen unterschreiten, so dass diese im Jahr 2024 nicht mehr greift. Im Wesentlichen liegt das an den gesunkenen Bezugspreisen. Die Netzentgelte Strom sind zwar um über 1 ct netto angestiegen. Aber auch können wir zu Gunsten unserer Kunden mit gesunkenen Bezugspreisen ausgleichen.“

