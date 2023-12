Stürmische Weihnacht: Unwetterwarnung für Menden

Menden Steht der Hönnestadt ein ungemütliches Weihnachtswochenende bevor? Für Menden gilt derzeit eine Unwetterwarnung.

Säuft Menden in den kommenden Stunden wie halb NRW ab? Von einer Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen sind weit über 100 Städte in Südwestfalen und darüber hinaus betroffen. Mittendrin auch Menden. Auf was sich Menschen nun einstellen sollten.

Warnung für halb NRW

„Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von 5 bis 20 l/m² tritt ergiebiger Dauerregen mit Unterbrechungen auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 60 l/m² und 80 l/m² erwartet“, heißt es aktuell bei der Warn-App Nina. In Staulagen werden dabei Mengen bis zu 100 l/m² erreicht. Die Warnung richtet sich an ein mehrere Landkreise umfassendes Gebiet in NRW: Von Bergisch-Gladbach bis Paderborn; von Siegen bis Arnsberg.

Anwohner in Menden in Sorge

Ausläufer des Sturmtiefs könnten demnach auch Menden erreichen. Die Behörden warnen infolge des Dauerregens unter anderem vor Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen. Ein Szenario, das in der Hönnestadt in den vergangenen Jahren immer wieder aufgetreten ist. Und mittlerweile entlang der Hönne immer wieder für besorgte Gesichter bei Anwohnern sorgt. In einem Bürgerantrag hatten sie ihre Sorgen kürzlich auch an die Stadt herangetragen.

Die Warnung gilt von Donnerstagmittag, 21. Dezember, bis zum Weihnachtsmorgen, 24. Dezember.

