Feuerwehr Sturmtief „Zoltan“ knickt am Freitag Birke in Menden um

Menden Ganz spurlos ging der Sturm am Freitagmorgen auch an der Hönnestadt nicht vorbei.

Sturmtief „Zoltan“ fegt über Menden hinweg. Das sorgt auch bei der Wehr für so manchen Einsatz. Die Feuerwehr wurde am Freitagmorgen zunächst darüber informiert, dass im Lahrfeld in der Richard-Strauß-Straße eine Birke in zehn Meter Höhe abgeknickt war. Der Wipfel drohte, in die Tiefe zu stürzen. Die Rettungskräfte, in einer Stärke von zehn Leuten, sorgten vor Ort mit Hilfe einer Drehleiter für Sicherheit.

An Donnerstag bereits Feuerwehreinsätze

Umgestürzte Bäume, herabfallende Äste, blockierte Straßen und Sturmschäden an Gebäuden: Bereits am Donnerstag wurden über die Kreisleitstelle 137 wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr registriert. Glücklicherweise waren keine größeren Personenschäden zu beklagen. Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometer pro Stunde und ergiebiger Dauerregen mit 60 bis 80 Litern auf den Quadratmeter setzten den Märkern zusätzlich zu.

