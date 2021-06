Suche nach vermisstem Mendener: Hubschrauber im Einsatz

Der 36-Jährige ist zuletzt in Fröndenberg gesehen worden und gilt seither als vermisst.

Menden. Bei der Suche nach dem vermissten Mendener sucht die Polizei derzeit den Ruhrbereich an der Stadtgrenze zu Fröndenberg ab.

Bei der Suche nach dem vermissten Mendener Andreas D. ist die Polizei derzeit mit einem Hubschrauber entlang der Ruhr im Einsatz. Zeugen hatten dort Schlappen im Uferbereich gefunden.

Wie Polizeisprecher Marcel Dilling auf WP-Anfrage bestätigt, sind die Einsatzkräfte derzeit dabei, den Uferbereich an der Grenze zu Fröndenberg mit einem Hubschrauber abzusuchen. „Wir haben einen Zeugen, der Schlappen im Ruhrbereich gefunden hat“, so der Polizeisprecher. Das nehmen die Beamten nun zum Anlass, das Ufer und die angrenzenden Wiesen abzusuchen.

In Fröndenberg zuletzt gesehen

Der 36 Jahre alte Andreas D. gilt seit Donnerstag, 3. Juni, als vermisst. Zuletzt wurde er in der Kleingartenanlage Klingelbach in Fröndenberg gesehen. Der rund 1,90 Meter große, 100 Kilogramm schwere Mann hat auffällig rote Haare, eine sehr helle Haut und ein sichtbare Narbe am Kinn. Der Andreas D. ist lediglich mit Shorts und Crocs bekleidet. Da eine Fremd- und Eigengefährdung bei der Nichteinnahme seiner Medikamente nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei weiterhin um Hinweise unter der Notrufnummer 110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden