Weihnachten Supermärkte in Menden: So ist die Lage vor Weihnachten

Menden Erst Corona, und dann stehen in diesem Jahr auch Mendener drei Tage vor geschlossenen Supermarkttüren. So ist die Lage vor Weihnachten.

„Morgen wird noch mal ein Großkampftag“, erzählt Bastian Linke, Marktleiter der Edeka Filiale Menden Enste. Wer kennt es nicht, vor den Feiertagen versucht man noch letzte Besorgungen zu tätigen und findet sich mit 100 anderen in einem völlig überfüllten Supermarkt wieder. Insbesondere vor Weihnachten ist in Lebensmittelgeschäften nichts von ruhiger und besinnlicher Stimmung zu spüren, sondern eher Stress und Zeitdruck. Die Corona-Pandemie hat im Laufe des Jahres immer öfter für Schlangen und Gedränge vor Läden gesorgt. Aufgrund dessen wurde bereits vor Wochen dazu angehalten, rechtzeitig für die Weihnachtsfeiertage vorzusorgen.

In Menden scheinen sich die Leute die Worte zu Herzen genommen zu haben und bereiten sich seit Längerem auf die geschlossenen Tage vor. Das bestätigt auch Lars Heckmann, stellvertretender Marktleiter der Rewe Drath Filiale in Menden. „Der Ansturm ist nicht mehr und nicht weniger als die letzten Jahre vor Weihnachten auch. Es bilden sich keinerlei Schlangen“, sagt Lars Heckmann. Die ungewöhnliche Situation führe aber dazu, dass die Kunden bedachter einkaufen, um zu vermeiden öfter als nötig zu gehen. Auch für den 24. Dezember sieht der stellvertretende Marktleiter keinen größeren Auflauf kommen: „Es werden sicherlich noch die letzten Kunden frische Ware wie Fleisch oder Wurst kaufen wollen, aber ich gehe nicht davon aus, dass es sich um Massen handeln wird“.

110 Kunden im Lendringser Rewe

Auch in der dazugehörigen Rewe Filiale in Menden-Lendringsen gestaltet sich die Situation ähnlich. „Es dürfen sich zurzeit 110 Kunden in unserem Geschäft aufhalten, aber das maximale Pensum wird nie erreicht. Ich würde die Lage als eher ruhig beschreiben. Die Käufer kommen eher waggonweise“, erzählt die Filialleiterin Vivien Rydzek. Es sei zwar ein wenig voller als die letzten Jahre, aber nicht in einem unkontrollierbaren Ausmaß. Auch am morgigen Tag, 24. Dezember, erwartet sie keinen allzu großen Ansturm: „Wir werden drei bis vier gut besuchte Stunden haben, aber auch nicht viel mehr“.

Silvester-Knaller gehen zurück

Im Zuge der Corona-Pandemie greifen immer mehr Leute auf den Supermarkt-Lieferdienst zurück. So auch in Mendener Edeka Filiale Enste. Wer sich aber nicht rechtzeitig darum bemüht hat, hat mit einer kurzfristigen Lieferung schlechte Karten. „Wir liefern bis einschließlich 24. Dezember, aber das Angebot ist seit mehr als zwei Wochen ausgebucht“, betont Bastian Linke. Der Marktleiter stellt aber ebenfalls fest, dass die Kunden sich bereits seit eineinhalb Wochen auf die Feiertage vorbereiten. „Wir haben jetzt natürlich die Konstellation von dreieinhalb geschlossenen Tagen und somit eine zusätzliche Belastung für die Kunden. Trotz alledem bilden sich keine Schlangen und der Andrang verteilt sich sehr gut. Sollte es zu größeren Mengen an Menschen kommen, haben wir Personal die die Lage kontrollieren“, sagt Bastian Linke.

Neben der ohnehin ungewöhnlichen Weihnachtszeit erwartet die Leute auch an Silvester eine eher trübere Stimmung. In vielen Städten bleibt das allseits beliebte Feuerwerk aus und dementsprechende Artikel werden nicht mehr verkauft. Zum Vorteil für die Supermärkte wird ein Großteil der Ware von den Herstellern wieder zurückgenommen. „Wir haben Glück. Die bestellte Ware kann eins zu eins retourniert werden“, erzählt Vivien Rydzek.