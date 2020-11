Supermarkt „Ellinikon“ öffnet Montag auf der Platte Heide

Platte Heide. Endlich kein Leerstand mehr in dem kleinen Supermarkt auf der Platte Heide: Am Montag öffnet dort das Geschäft „Ellinikon“.

Zweieinhalb Jahre hatte der Supermarkt in der Nähe des Heideplatzes nun leer gestanden. Nach einem Brand hatte der bisherige Betreiber das Geschäft geschlossen. Eine Wiedereröffnung, hieß es damals, sei finanziell für ihn nicht realisierbar. In der Folge blieb der Supermarkt verwaist.

Anlieferung bald einfacher

Im Supermarkt auf der Platte Heide eröffnet Montag ein neuer Mieter seinen Betrieb. Foto: Corinna Schutzeichel / WP

Nun zieht Vasileios Pavlos mit seinem Geschäft aus der Innenstadt zum Margueritenweg auf der Platte Heide. Er verkauft bislang an der Kolpingstraße griechische Spezialitäten . So gut das Geschäft läuft, so schwierig gestaltet sich an dem Standort die Anlieferung: „Das ist ein Problem, wenn aus Griechenland zum Beispiel ein großer Lastwagen kommt, der Waren bringt“, erzählt Christina Skoupra, deren Familie (Bekatoros) Mitinhaber des „Ellinikon“ ist und die den Umzug mitorganisiert. „So ein 7,5-Tonner kann auf der Kolpingstraße zum Entladen nicht länger stehen bleiben.“

Deshalb kam es zur Idee, ein neues Ladenlokal zu suchen. In der Corona-Zeit gestaltet sich solch ein Umzug nicht einfach , berichtet Christina Skoupra, das Vorhaben sei eigentlich schon längst geplant gewesen, „aber wir freuen uns, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind und es Montag endlich losgeht“. Hinzu sei die Überlegung gekommen, dass durch die Pandemie zwar viele Branchen wirtschaftlich stark beeinträchtigt sind, „aber Lebensmittel müssen die Menschen ja weiterhin kaufen“, zeigt sie sich optimistisch.

Sortiment wird erweitert

Ein weiterer Vorteil des neuen Standortes: Das Sortiment kann erweitert werden. „Es wird wie an der Kolpingstraße griechische Spezialitäten geben, aber auch alles, was es in jedem Supermarkt zu kaufen gibt – wie beispielsweise Bockwürstchen, Brötchen, Obst und Gemüse“, sagt Christina Skoupra. Dabei wird auch auf Regionalität gesetzt, so kommen die Backwaren von der Bäckerei Lintz in Bösperde, Eier von Wiethmanns Hof in Dahlsen.

Die verschiedensten griechischen Produkte

Der bisherige Schwerpunkt wird am neuen Standort fortgesetzt. Dazu gehören die verschiedensten griechischen Produkte wie Oliven (in kleinen und in Zwei-Kilo-Flaschen), Olivenöl und Schafskäse: „Das kommt alles direkt aus Griechenland.“ Dazu gehören nicht nur griechische Lebensmittel, sondern auch Pflegeprodukte wie Oliven-Creme. Auch Lebensmittel aus der alternativen gesunden Ernährung gehören zum Sortiment, berichtet Christina Skoupra, „zum Beispiel Sesampaste, Erdnusspaste und Veggie-Burger“.

Vormieter hatten immer wieder erklärt, dass es schwierig sei, den kleinen Supermarkt wirtschaftlich zu führen, wenn die Kunden ihren Wocheneinkauf beim Discounter machen und auf Platte Heide nur ab und zu mal Kleinigkeiten einkaufen. Hiervor hat das neue Team keine Angst. Es setzt darauf, dass Kunden auch wegen der griechischen Spezialitäten ins „Ellinikon“ kommen und dann beispielsweise auch anderes vom Einkaufszettel mitnehmen – auch wenn es vielleicht mal ein paar Cent mehr kostet als im Discounter.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8.30 bis 18.30 Uhr.

