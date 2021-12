Suppenküche Menden bietet Weihnachtsessen zum Mitnehmen

Menden. Coronabedingt bietet die Suppenküche Menden wieder für Bedürftige ein ein Weihnachtsessen zum Mitnehmen an. Es ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Suppenküche Menden ermöglicht auch in diesem Jahr Mendener Bedürftigen ein Weihnachtsessen, coronabedingt wieder „To Go“, also zum Mitnehmen. Die Suppenküche kann in diesem Jahr erneut zwar nicht zum gemeinsamen Weihnachtsessen einladen, ein besonderes Menü soll es nach Angaben der Initiatoren am 22. Dezember am Mendener Rathaus dennoch geben – an einer Ausgabe. +++ Sozialmarkt Menden und DeCent: Ohne Spenden droht das Aus +++

„Besonders in diesen Tagen dürfen die nicht vergessen werden, denen es nicht so gut geht wie den meisten von uns“, sagt Irmgard Feldmann, die sich seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich für die Suppenküche engagiert. Finanziell und ideell unterstützt vom Rotary-Club Menden, der Bäckerei Niehaves und weiteren heimischen Unternehmen lädt die Suppenküche traditionell Bedürftige zu einem Weihnachtsessen in das Pfarrzentrum St. Vincenz ein. In diesem Jahr ist dies so nicht möglich, aber die Tradition der Hilfe soll lebendig bleiben.

Unterstützung von Mendener Firmen

Folglich haben die Aktiven der Suppenküche und von Café Vinz in enger Abstimmung mit der Stadt Menden eine Ausgabe des Weihnachtsmenüs zum Mitnehmen am Mittwoch, 22. Dezember, ab 11.30 Uhr am Mendener Rathaus organisiert. Unterstützt und zubereitet wird das Weihnachtsessen in diesem Jahr vom Partyservice Schröder aus Schwitten, weitere Mendener Unternehmen unterstützen die Aktion mit kleinen Überraschungen.

Anmeldungen für Essen bis Freitag

Da die Corona-Regeln auch draußen vorm Rathaus strikt eingehalten werden müssen, sind vorherige Anmeldungen zwingend erforderlich. Diese werden bis zum Freitag, 17. Dezember, telefonisch von Irmgard Feldmann, 02373/61 400 oder Hermann Kardell, 02373/63427 entgegengenommen.

