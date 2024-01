Die Polizei berichtet über einen Unfall an einer Ampel an der Halinger Dorfstraße in Menden (Symbolbild).

Polizei SUV-Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall mit Balver in Menden

Menden/Balve Der Fahrer eines dunkelgrauen SUV ist am Samstagmorgen nach einem Auffahrunfall an einer Ampel in Menden geflüchtet. Es gab einen Disput.

Nach einem Auffahrunfall am Samstag (27. Januar) in Menden flüchtete der Fahrer eines SUV. Das teilt die Polizei am Wochenende mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr an der Ampel an der Halinger Dorfstraße 1. Ein laut Polizeibericht etwa 30 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren und Bart fuhr mit seinem Pkw, einem dunkelgrauen SUV, auf den dort wartenden Pkw eines 69-jährigen Mannes aus Balve auf. Nach einem kurzen Disput sei der SUV-Fahrer weitergefahren.

Nach Unfall in Menden: SUV müsste vorne links beschädigt sein

Wie die Polizei weiter mitteilt, müsste der SUV vorne links beschädigt sein, das andere Fahrzeug wurde im Bereich der rechten Seite des Heckstoßfängers zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

