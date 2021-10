Pflegedienst Tagespflege in Menden: Senioren feiern Party in Gaststätte

Hüingsen. Gegen den Corona-Blues bei den Senioren: Die Tagespflege Maturas organisiert ein Oktoberfest mit Kirmes für die Besucher.

Nach der Corona-Flaute endlich wieder eine ordentliche Gaudi mit allem Drum und Dran: Das Team der Tagespflege Maturas hat mit viel Engagement ein Oktoberfest auf die Beine gestellt. Fotowand, Dosenwerfen oder (Schaumstoff)Axtwurf gehören genauso dazu wie Brezeln, Käsespieße und Limo. Und die Bewohner finden’s klasse. „Das macht richtig Spaß, total klasse ist das“, ruft eine Seniorin und klatscht in die Hände.

Schwere Zeiten überwunden

„Wir wollen, dass sich die Besucher gut aufgehoben fühlen – und nicht geparkt“, sagt Susanne Eickel. Sie ist die Pflegedienstleiterin der Einrichtung und gelernte Krankenschwester. „Wir bieten hier eine Alternative zum Heim. Die Senioren besuchen uns und können abends wieder nach Hause in die gewohnte Umgebung zurück.“ Niemand müsse allein zuhause sitzen und sich langweilen, während die Angehörigen arbeiten. Und für die ist es eine meist willkommene Entlastung. Ein Gewinn für beide Seiten. Platz gibt es für 18 Seniorinnen und Senioren pro Tag.

Die selbst gemachten Lebkuchenherzen gibt es für jeden Besucher. Foto: Jennifer Wirth / WP

Aber hinter dem Team liegen schwere Monate – denn fast zeitgleich mit der lang ersehnten Eröffnung im März 2020 bestimmt auch die Corona-Pandemie den Alltag. Zwei Wochen nach dem Start ist erstmal wieder Schluss: Lockdown. Und eine Pflegeeinrichtung aufzubauen, sei auch ohne Corona nicht einfach, sagt Chefin Sandra Schumann. Vor allem nicht in einer ehemaligen Gaststätte. „Wir hatten auch eine Dame zur Abnahme hier, die sagte, dass das inakzeptabel sei“, erinnert sich Schumann. Der Weg war nicht leicht, auch die Finanzierung musste gestemmt werden.

Dabei ist es der besondere Charme der Einrichtung in der ehemaligen Gaststätte Rennebaum, die sowohl die Besucher als auch deren Angehörige heute begeistert. „Zwischendurch war echt einfach mal die Luft raus“, gibt sie zu. Zwangsschließung, Auflagen, Kurzarbeit: Frustrierend. Als dann wieder auf war, kamen kaum Besucher. „Viele sind dann erstmal aus Angst zuhause geblieben“, sagt Eickel. Zu groß war die Furcht, sich mit dem gefährlichen Virus zu infizieren.

Herzen aus Lebkuchen gebacken

Aber das ist jetzt (hoffentlich) Geschichte: In der ehemaligen Gaststätte am Hüingser Ring lachen Team und Senioren wieder zusammen – beim Oktoberfest besonders viel. Denn heute ist die Hütte voll. Alle sind geimpft. Es gibt einen selbstentworfenen Rummel, aber auch einen gemütlichen Bereich mit Snacks und bayrischem Essen. Alles ist blau, weiß geschmückt, im Hintergrund läuft typische Blasmusik. Beliebt ist auch die Popcornmaschine. Am Ende des Tages sollen noch König und Königin der Kirmes gekürt werden. Kronen liegen bereit. Der Ehrgeiz ist geweckt. Und das bringt Bewegung in die Runde. Denn hinter dem Spaß steckt auch ein therapeutisches Ziel: Das Team will die Besucher mobilisieren und unter anderem ihre motorischen Fertigkeiten trainieren.

Noch freie Plätze in der Einrichtung Das Team der Einrichtung steht sich immer zur Seite. Als einen fröhlichen Haufen beschreiben sie sich. Und auch die Besucher sind mittlerweile trotz aller Widrigkeiten gut zusammengewachsen. Es haben sich Freundschaften entwickelt, weiß Susanne Eickel. „Gerade wenn die Senioren neu hier sind, haben sie manchmal das Gefühl, abgeschoben zu werden. Man trocknet auch im hohen Alter schon mal Tränen“, weiß Sandra Schumann. So sei man nicht selten auch als Seelsorger im Einsatz und spende Trost, wo er gerade gebraucht wird. Feste soll es fortan vermehrt geben – wenn die pandemische Lage es zulässt. Denkbar sei ein Nikolaus-Café, eine Weihnachtsfeier oder auch eine Aktion zu Valentinstag. „Auf jeden Fall zu allen Feiertagen, das ist klar“, sagt Sandra Schumann. Im Haus gibt es auch eine Kegelbahn, die dann genutzt werden könnte. Doch Sandra Schumann sucht aktuell jemanden, der die alte Bahn reparieren kann. 14 Besucher gibt es aktuell. Die Kapazitäten sind noch nicht ausgelastet. Interessierte können sich melden unter 02373/3968722. Die Preise für die Betreuung kann die Einrichtung nicht selbst bestimmen, erzählt Chefin Sandra Schumann – auch wenn sie es gerne gewollt hätte. Sie wünscht sich, dass die Plätze finanziell für jeden zugänglich sind, der Bedarf hat. „Das ist total frustrierend, weil wir die Notwendigkeit sehen, manche aber eben nicht fünfmal die Woche kommen können und dann doch alleine zuhause sitzen.“ Die Preise werden mit den Pflegekassen festgesetzt.

Drei Wochen hat das Team geplant und gebastelt. Viel Herz steckt in jeder Ecke der Einrichtung – oder hängt an der Garderobe, in Form von selbst gemachten Lebkuchenherzen. „Lausbub“ oder „Süße Maus“? Die Herzen dürfen die Senioren mit nach Haus nehmen als Erinnerung. Eine schöne Geste mit Symbolcharakter.

