Tankbetrug in Menden – und zuvor noch Kennzeichen gestohlen

Menden. An einer Tankstelle an der Werler Straße in Menden fuhren zwei Insassen eines schwarzen Audi A8 nach dem Tanken davon – ohne zu bezahlen.

Tankbetrug mitten in der Nacht: Ohne zu bezahlen sind laut Polizeibericht zwei Insassen eines schwarzen Audi A8 am Sonntag um 2.35 Uhr nach dem Tanken von einer Tankstelle an der Werler Straße in Menden abgefahren.

Der Beifahrer trug eine schwarze Jacke mit weißem, waagerechten Streifen auf dem Rücken und der Kapuze, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe sowie eine schwarze Maske im Gesicht. Das Ablesen der Kennzeichen half in diesem Fall nicht weiter: Die Kennzeichen wurden gestohlen.

Streifenwagenbesatzung nahm zuvor einen Kennzeichen-Diebstahl in Menden auf

Bevor die Meldung von der Tankstelle kam, nahm die Streifenwagen-Besatzung Ob dem Lahrtal in Menden einen Diebstahl auf. Der Fahrer eines weißen Sprinters bemerkte am Morgen, dass an seinem Kleinbus beide Kennzeichen fehlten. Genau mit denen begingen die Diebe den Tankbetrug.

