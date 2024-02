Tankstellen-Einbruch in Menden: Flucht mit Sack voller Tabak

Menden Unbekannte sind in der Nacht in eine Tankstelle in Menden eingebrochen. Dabei wurden sie von Überwachungskameras gefilmt. Das ist bekannt.

Drei Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag (8. Februar) in eine Tankstelle an der Hämmerstraße in Menden eingebrochen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen den Tatverlauf

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Einbrecher um 2.08 Uhr eine Scheibe ein, kletterten in den Verkaufsraum und stahlen eine größere Menge Tabakwaren. Die Polizei zog eine größere Zahl von Kräften zusammen und leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen den Tatverlauf und wie die Täter mit einem großen Sack über die angrenzende Wiesenfläche in Richtung Obere Heidestraße flüchteten.

Die Polizeibeamten sicherten Spuren und sprachen mit Zeugen. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02373/9099-0.

