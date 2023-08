Tankstellen-Überfälle: Mendener lieferte die passende Waffe?

Menden. Was ist mit der Pistole passiert, die bei den Tankstellen-Überfällen in Menden, Iserlohn und Fröndenberg zum Einsatz kam? Mendener ist angeklagt.

Beeindruckende 30 Zentimeter lang ist die Selbstladepistole Carl Walther GSP Kaliber 22, um die es in diesem Prozess am Mendener Amtsgericht geht. Sie kam Anfang 2022 bei mehreren Überfällen auf Tankstellen und Geschäfte in Menden, Fröndenberg und Iserlohn zum Einsatz. Dabei sollte sie vor allem Angst bei den Überfallenen auslösen und diese dazu bewegen, Geld aus den jeweiligen Kassen herauszugeben. Die zentrale Frage ist nun: Wusste der 27 Jahre alte Mendener auf der Anklagebank, in dessen Besitz sich die Waffe befand, bei der Herausgabe an seinen schwer drogenabhängigen Kumpel, dass dieser damit kurz darauf Straftaten begehen würde? Der vorsitzende Richter Martin Jung und die beiden Schöffen an seiner Seite versuchen, das herauszufinden. War es Beihilfe zum schweren Raub? Oder war es Gedankenlosigkeit?

Gestohlene Waffe illegal besessen und an Drogensüchtigen abgegeben?

Anfang 2022. Die Waffe, die einem Dritten 1997 gestohlen worden war, ist bei dem 27 Jahre alten Mendener deponiert. Einen entsprechenden Waffenschein besitzt er nicht. Laut Anklageschrift soll der Mann die Selbstladepistole einem befreundeten Mendener (26) ausgehändigt haben, „wobei er es für möglich hielt und sich damit billigend abfand, dass dieser mit ihr Straftaten – insbesondere Raub/räuberische Erpressungen – begehen könnte“, heißt es in der Anklageschrift. Die Waffe kam unter anderem am 27. Januar 2022 bei einem Tankstellenüberfall in Iserlohn zum Einsatz.

So viel vorab: Die Wahrheitsfindung gestaltet sich nicht so einfach. Der Angeklagte äußert sich und auch zwei der drei Männer, die an den Überfällen beteiligt waren, sagen aus. Und dennoch bleibt die Sachlage in manchen Bereichen „nebulös“, wie es Richter Jung nennt. Alle Männer hatten zum Zeitpunkt der Taten Drogenprobleme. Der eine mehr, der andere weniger. Doch besonders bei den drei Männern, die bereits für ihre Überfälle vom Landgericht Hagen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, soll der Beschaffungsdruck hoch gewesen sein. Wann genau und wie oft die Waffen hin und hergetauscht wurden, ist auch nach mehreren Stunden Prozess nicht ganz klar.

Angst um die Gaspistole – scharfe Waffe anschließend trotzdem „verliehen“

Der 27-jährige Angeklagte sagt aus, er habe die Selbstladepistole von seinem Mendener Kumpel (26) für knapp 400 Euro gekauft – aus Interesse an Waffen. Sie sei aus 1976, „ein bisschen länger und größer als normal“ und man könne sie einhändig benutzen. Kurz vor den Taten, von denen er nichts gewusst habe, hätte ihn der besagte Kumpel kontaktiert und wollte eine Waffe. „Er hat nach einer echten Pistole gefragt, aber ich habe ihm erst nur die Softair gegeben.“ Er hätte zu diesem Zeitpunkt die Selbstladepistole und eine echt aussehende Gaspistole gehabt.

Als er die Gaspistole längere Zeit nicht zurückbekommen habe, sei er nervös geworden und hätte mehrfach darum gegeben, dass der heroinabhängige Kumpel sie zurückbringt. Seine Angst: Der Kumpel könnte die Waffe verkaufen, um Drogen zu finanzieren. „Er hat sie dann irgendwann wiedergebracht und nach einer anderen Waffe gefragt.“ Die andere, sprich die echte Waffe, habe er ihm dann mitgegeben und diese wiederum nach einiger Zeit auch wieder zurückgenommen. „Wenn man das hört, packt man sich doch an den Kopf“, sagt Richter Martin Jung kopfschüttelnd.

Zuvor an Psychose gelitten und „nicht mehr darüber nachgedacht“

Wofür sein schwer von den Drogen gezeichneter Freund die Waffen haben wollte, will der Richter wissen. „Mein Gedanke war: Er nutzt die Waffe zur Selbstverteidigung. Ich wollte ihm helfen“, sagt der Angeklagte. „Ich hätte nicht gedacht, dass er Geschäfte oder Tankstellen bedroht.“ Vielmehr habe er gedacht, dass sein Freund Drogenschulden eintreiben wolle. „Einem Heroinsüchtigen eine scharfe Waffe geben...Da kann viel passieren“, sagt Martin Jung eindrücklich. „Ich habe nach der Aushändigung gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ich hatte eigene Probleme“, so der Angeklagte. Gefragt, wofür der Kumpel die scharfe Waffe haben wollte, habe er schlichtweg nicht.

Mit den eigenen Problemen meint der junge Mann, dass er aufgrund seines Drogen- und Alkoholkonsums unter anderem bis kurz vor dem angeklagten Vorfall an einer Psychose gelitten habe. Mehrmals sei er deshalb in stationärer Behandlung gewesen. Mit Depressionen habe er zu kämpfen, lebe vom Sozialamt und seine Kindheit sei nicht gerade rosig gewesen. „Ich bin früh in eine Pflegefamilie gekommen und habe mit 13 oder 14 angefangen zu kiffen.“ Vorbestraft ist er nicht. Bis zu seinem 27. Geburtstag lebte er im Ambulant Betreuten Wohnen.

Im Drogennebel gehandelt – anstehende Überfälle aber angeblich nicht erwähnt

Dann wird der bereits verurteilte 26-jährige Kumpel vorgeführt, der die Waffen abgeholt haben soll. Am liebsten würde er die Aussage verweigern, doch das steht ihm nicht zu. Seine Erinnerungen an die angeklagte Zeit sind vom Drogennebel getrügt, wie es scheint. Immer wieder versucht sich Richter Martin Jung durch spezielle Fragetechniken den Durchblick zu verschaffen. Der Zeuge findet das derweil „echt nervig“. Er bestätigt den Waffen-Transfer – wie oft genau und wann welche Waffe, das weiß er nicht mehr. Für ihn war nur wichtig, nicht mit Drogen und der Waffe zusammen erwischt zu werden. „Die fünf Jahre Mindeststrafe waren Ihnen bekannt?“ Der Zeuge bejaht.

„Ich wurde gefragt, ob ich eine Waffe besorgen kann“, sagt er schließlich. Er sei ins Auto gestiegen und habe die Waffe in Menden abgeholt, ohne zu sagen, wofür er sie brauche. „Und ich habe sie ihm dann gegeben.“ Ihm, das ist der ebenfalls verurteilte Mann, der die Überfälle begangen hat und Drogenschulden bei dem 26-Jährigen gehabt haben soll. „Ist das nicht komisch? Einfach da vorbeizugehen und eine Pistole zu holen?“, fragt Richter Martin Jung. „Wieso? Wir kennen uns doch schon 12 oder 13 Jahre. Das gehört dazu. Geben und Nehmen. Er hat sich größtenteils aus den Straftaten, die ich begangen habe, rausgehalten.“

Uneinigkeit zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger

Schließlich kommt „der Fahrer“ auf die Zeugenbank, der sowohl den 26-Jährigen für den Waffen-Transfer hin- und hergefahren haben soll, als auch bei den Überfällen als Fahrer fungierte. Die Waffe sei seit vielen Jahren im Freundeskreis bekannt gewesen. Er sei sich auch sicher, dass die Waffe beim Angeklagten gewesen sei und er sie gemeinsam mit dem bereits verurteilten 26-Jährigen abgeholt und wieder hingebracht habe. Vier- bis fünfmal. Er selbst habe sie aber erst bei den Überfällen gesehen. Er könne sich vorstellen, dass der Angeklagte geahnt habe, was sie mit der Waffe vorhatten. „Ich meine, wenn man eine Waffe braucht, dann muss ja etwas faul sein“, sagt er. Darüber geredet habe man aber nicht.

Letztendlich sprechen sich der Verteidiger und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ab und wünschen sich vom Gericht eine Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153a StPO. Demnach könnte das Gericht das Verfahren gegen eine Geldauflage einstellen. Richter Martin Jung wirkt irritiert. Eine Beratung mit den beiden Schöffen folgt. Dann lehnt er ab. „Eine Beihilfe zum Raub und eine Strafbarkeit sind mit Sicherheit nicht ausschließbar“, sagt er. „Einem heroinabhängigen Menschen eine illegale Waffe auszuhändigen, damit ist die Wahrscheinlichkeit gehoben, dass etwas Böses passiert.“ Vertagung.

Fortsetzung folgt. Die Verhandlung geht weiter am 15. August.

Hintergrund zu den Überfällen

Überfallen haben die drei Männer am 27. Januar 2022 eine Shell-Tankstelle in Iserlohn. Einen Tag später versuchten sie ihr Glück bei einer Aral-Tankstelle in Iserlohn – ohne Erfolg. Dann fuhren sie nach Menden und überfielen die Esso-Tankstelle an der B7. Wenige Tage später schlugen sie bei der Total-Tankstelle in Fröndenberg zu. Wiederum einige Tage später gab es dann einen Überfall auf einen Iserlohner Drogeriemarkt. Einer der Täter raubte im Alleingang zudem auch ein weiteres Geschäft in Iserlohn aus.

Alle drei Beteiligten wurden bereits verurteilt. Der gesondert verfolgte Mendener wurde für seine Serie von Raubtaten/räuberischen Erpressungen zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Derzeit wird seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt vollstreckt. Der junge Mann, der die die Menschen unmittelbar bedrohte, bekam sieben Jahre Freiheitsstrafe. Der Fahrer der Männer wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wegen Beihilfe zum schweren Raub.

