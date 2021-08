Tankstellenraub in Menden: Auf Mallorca klicken Handschellen

Menden/Palma. Der Mann, der eine Tankstelle am Bräukerweg in Menden überfallen haben soll, wurde auf Mallorca festgenommen. Ihn erwartet mehrjährige Haft.

Der Raub auf eine Tankstelle am Bräukerweg in Menden Mitte Juli steht vor der Aufklärung. Das teilen Staatsanwaltschaft Arnsberg und Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis in einer gemeinsamen Erklärung mit. Auf Mallorca klickten jetzt die Handschellen.

Umfangreiche Ermittlungen führten Polizeibeamte auf die Spur eines 28-Jährigen. Nach ihm wurde in den vergangenen Wochen per internationalem Haftbefehl gefahndet. Am 13. August 2021 klickten in Palma de Mallorca die Handschellen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Auslieferung des Tatverdächtigen beantragt. Ihn erwartet eine mehrjährige Haftstrafe wegen schweren Raubes.

Tankstellenüberfall in Menden: Pistole steckte im Hosenbund

Mitte Juli war eine Tankstelle am Bräukerweg in Menden überfallen worden. Der Täter hatte die Herausgabe von Bargeld gefordert, in seinem Hosenbund steckte eine Pistole. Gesucht wurde damals nach einem Mann mit roten, kurzen Haaren.

Der mutmaßliche Täter steht im Verdacht, weitere Raub-Taten zum Nachteil von Tankstellen außerhalb des Märkischen Kreises begangen zu haben. Die Zusammenhänge werden gegenwärtig noch geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

