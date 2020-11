Taschendieb beklaut Mendenerin gleich vier Mal am Stück

So lief es offenbar ab: Aus der Handtasche der 54-Jährigen lässt der Dieb das Portmonee mitgehen. Dank Kontokarte und Geheimzahl kann er die Mendenerin am Geldautomaten noch drei weitere Male beklauen.

Taschendiebe treiben derzeit in Menden und im ganzen MK ihr Unwesen, warnt die Kreispolizeibehörde. So wurde einer 54-jährigen Mendenerin am Donnerstag im Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Weil sie neben der Kontokarte obendrein ihre Geheimzahl darin aufbewahrt hatte, hoben der oder die Täter exakt vier, fünf und sechs Minuten später auch noch drei Mal Geld vom Konto der Frau ab. Die Polizei rät daher dringend, Handtaschen beim Einkauf niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Und die Konto-PIN hat im Portmonee mit der Karte nichts zu suchen.

Haupttatorte für Langfinger sind derzeit vor allem die Geschäfte und Innenstadtlagen von Lüdenscheid und Iserlohn, Meldungen kommen jedoch auch aus Menden und Neuenrade. In Iserlohn wurde ein junger Mann am späten Abend beobachtet, als er in eine Handtasche griff. Der etwa 20-Jährige konnte anschließend aber aber in einem BMW flüchten.