Serie reißt nicht ab Taschendiebe in Menden: Frau (79) in Discounter bestohlen

Menden. Die Serie reißt nicht ab. Erneut ist in Menden eine Seniorin Opfer von Taschendieben geworden. Die Polizei warnt eindringlich.

Erneut waren in Menden Taschendiebe unterwegs. Diesmal wurde eine 79-jährige Seniorin in einem Discounter am Stuckenacker bestohlen .

Am Dienstag zwischen 11.45 und 12.30 Uhr wurde eine 79-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter am Stubenacker Opfer von Taschendieben. Laut Polizei hatte sie ihre geöffnete Handtasche am Einkaufswagen hängen gelassen. Darin steckte eigentlich auch ihre Geldbörse. Doch an der Kasse suchte sie vergeblich danach. Es gibt laut Polizei keine Hinweise.

Die Polizei hat in den vergangenen Wochen mehrfach über Taschendiebstahl in Menden berichtet .

Polizei rät: Wertsachen am Körper tragen

Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass vor allem Frauen ihre Geldbörsen beim Einkaufen in den Einkaufswagen legen - mit oder ohne Korb oder Handtasche. Das Vertrauen im heimischen Discounter „um die Ecke“ ist groß. Doch niemand behält seinen Wagen beim Einkaufen immer im Blick und die Diebe gehen äußerst geschickt vor.

Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um dann im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen.

