Polizei warnt Taschendiebe treiben in Supermärkten in Menden ihr Unwesen

Menden. In Menden waren am Wochenende Taschendiebe unterwegs. Supermärkte waren in beiden Fällen der Tatort. Die Polizei warnt eindringlich.

Die Polizei warnt aktuell vor Taschendieben. Am Wochenende wurden in Menden gleich zwei Frauen Opfer der Langfinger.

Eine 52-jährige Fröndenbergerin musste nach ihrem Einkauf am Samstag gegen 14 Uhr in einem Supermarkt am Bösperder Weg feststellen, dass ihr jemand das Portemonnaie aus der der Handtasche gezogen hat. Nach dem Einkaufen am Samstag gegen 14.45 Uhr im Supermarkt an der Holzener Straße packte eine 61-jährige Frau ihre Waren in den Rucksack. Währenddessen hatte sie ihre Geldbörse neben sich auf eine Ablage gelegt. Als sie gehen wollte, war das Portemonnaie weg.

Taschendiebe auch in Iserlohn und Meinerzhagen unterwegs

Die Polizei warnt: Tragen Sie Wertsache immer dicht am Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Auch in Iserlohn trieben in den vergangenen Tagen Taschendiebe ihr Unwesen. Am Samstagnachmittag waren sie wieder in der Iserlohner Innnenstadt unterwegs. Nach einem weiteren Fall in Meinerzhagen warnt die Polizei: Gerade der vertraute Discounter „um die Ecke“ wird derzeit immer wieder zum Betätigungsfeld von Taschendieben.

