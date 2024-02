Taschendiebstahl in Menden: Die Serie reißt nicht ab

Menden Die Polizei berichtet erneut von mehreren Taschendiebstählen in Discountern in Menden. Opfer sind auch diesmal wieder ältere Personen.

Die Polizei berichtet von mehreren Fällen von Taschendiebstahl in Menden. In alle Fällen waren ältere Frauen die Opfer.

Am Freitagmorgen (9. Februar) wurden zwei Frauen (68 und 69) beim Einkaufen in verschiedenen Discountern bestohlen. Die 68-jährigen Mendenerin kaufte gegen 9.30 Uhr in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße ein. Als sie gegen 10.15 Uhr ihre Portemonnaie aus der Jackentasche holen wollte, war es nicht mehr da. Eine 69-jährigen Mendenerin wurde in einem Discounter an der Iserlohner Landstraße bestohlen. An der Kasse suchte sie gegen 11 Uhr vergeblich nach ihrer Geldbörse. Kurze Zeit später wurde ihr Portemonnaie in der Innenstadt gefunden und beim Ordnungsamt abgegeben. Es fehlten Bargeld und Bankkarte.

Einen Tag später, am Samstag (10. Februar), wurde eine 75-jährige Frau aus Menden ebenfalls Opfer eines Taschendiebstahls. Sie hatte in einem Discounter an der Unteren Promenade ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt.

Polizei warnt weiter vor Taschendieben in den Discountern im Märkischen Kreis

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die inzwischen fast täglich in den Discountern im Märkischen Kreis in die Taschen ihrer meist älteren Opfer greifen.

