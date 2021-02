Tempokontrolle: Mit 107 km/h durch das Osterfeld in Menden

Die Polizei kontrolliert regelmäßig die Geschwindigkeit an ausgewählten Straßen in Menden - hier ein Symbolbild.

Halingen/Menden. Bei einer Tempokontrolle im Osterfeld in Menden hat die Polizei zwölf Anzeigen geschrieben. Trauriger Rekord: 107 km/h, erlaubt sind 70 km/h.

Mit 107 km/h in der Tempo-70-Zone war ein Pkw-Fahrer in Menden im Osterfeld unterwegs. Ihn erwartet nun eine Anzeige, ebenso wie elf weitere Fahrerinnen und Fahrer.

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch zwischen 15.43 Uhr und 19 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Trauriger Spitzenreiter war der zu schnelle Pkw-Fahrer. 570 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 53 Verwarngelder und 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen schrieben die Polizeibeamten.

Auf der Haar

An der Straße Auf der Haar in Menden wurde am Freitag 20 Mal ein Verwarngeld fällig. Die Polizei kontrollierte in der Zeit von 7.14 bis 9.30 Uhr die Geschwindigkeit von 123 Fahrzeugen. Der höchste Messwert: 50 km/h bei erlaubten 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Bieberkamp

Knapp zwei Stunden, von 16.20 bis 18.05 Uhr, kontrollierte die Polizei am Bieberkamp am Freitag 166 Fahrzeuge. 17 Mal wurde ein Verwarngeld fällig. Höchster Messwert: 86 km/h bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.

