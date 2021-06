Die Polizei kontrollierte in Menden – hier ein Symbolbild – an mehreren Stellen die Geschwindigkeit.

Polizei Tempokontrollen in Menden: Mit 71 km/h durch 30er-Zone

Menden. Bei Tempokontrollen an zwei Stellen im Stadtgebiet von Menden wurde mehr als 200 Mal Verwarngeld fällig. Die Polizei schrieb 18 Anzeigen.

An der Fröndenberger Straße in Menden blitzte die Polizei am Donnerstag, 17. Juni. Insgesamt 555 Fahrzeuge wurden dort zwischen 19.05 und 20.55 Uhr kontrolliert. Die Bilanz der Blitzer-Aktion der Polizei: 37 Mal wurde ein Verwarngeld fällig, zweimal eine Anzeige. Der höchste gemessene Wert lag bei 75 km/h, erlaubt sind dort 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Fahrverbot für Raserei an der Berliner Straße in Menden

Sehr negativ fiel die Bilanz an der Berliner Straße auf der Platte Heide aus. Dort wurde sogar ein Fahrverbot verhängt. Die Polizei kontrollierte dort, ebenfalls am 17. Juni, zwischen 15 und 18.40 Uhr. 193 Mal gab’s ein Verwarngeld für Fahrerin oder Fahrer, 16 Mal eine Anzeige. Der oder die Schnellste muss jetzt den Führerschein abgeben. In der 30er-Zone wurde er oder sie mit 71 km/h geblitzt.

Erst zu Beginn des Jahres hatten sich Anwohner über Raser in den Liethen beklagt. Das sagt die Polizei dazu.

