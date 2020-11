Die Polizei blitzt regelmäßig auch auf den Straßen in Menden - hier ein Symbolbild.

Polizei Tempokontrollen in Menden: Mit 79 km/h durch die Ortschaft

Menden. Die Polizei hat blitzt regelmäßig in Menden. Die Bilanz aktuell von zwei Tagen: 81 Mal wurde ein Verwarngeld fällig, dreimal gab’s eine Anzeige.

Die Kreispolizei hatte am vergangenen Donnerstag sowie am Montag in Menden mobile Blitzer aufgestellt. Die Bilanz: 81 Mal wurde ein Verwarngeld fällig, dreimal gab’s eine Anzeige. Kontrolliert wurden insgesamt 2025 Fahrzeuge.

Fröndenberger Straße

Zwischen 15.30 und 17 Uhr kontrollierte die Polizei 1111 Fahrzeuge, elf waren zu schnell unterwegs und damit im Verwarngeldbereich. Höchster Messwert: 70 km/h, erlaubt sind dort 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Bachstraße

Die Polizei blitzte dort zwischen 17.35 und 19.20 Uhr. Von 145 Fahrzeugen waren zehn zu schnell unterwegs und es wurde ein Verwarngeld fällig. Höchster Messwert: 44 km/h, erlaubt sind dort 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Bräukerweg

Die Polizei überprüfte dort zwischen 19.35 und 21 Uhr das Tempo von 165 Fahrzeugen. Neunmal wurde ein Verwarngeld fällig, zweimal eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Höchster Messwert: 79 km/h, erlaubt sind dort 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Wilhelmstraße

Im Rahmen der Schulwegsicherung wurde dort zwischen 6.50 und 8.47 Uhr geblitzt. Von 428 Fahrzeugen waren 34 zu schnell unterwegs . Die Bilanz: 34 Mal Verwarngeld, eine Anzeige. Höchster Messwert: 54 km/h, erlaubt sind dort 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Auf der Haar

28 Mal blitzte es dort zwischen 9.08 und 10.52 Uhr. Es wurde jeweils ein Verwarngeld fällig. Die Polizei kontrollierte 176 Fahrzeuge, das schnellste war mit 50 km/h unterwegs, erlaubt sind dort 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Die Polizei veröffentlicht regelmäßig die Standorte ihrer Blitzer in Menden.

